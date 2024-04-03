В Польше гневно отреагировали на заявления Израиля по поводу убийства волонтеров

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Slava Kot
Израиль подтвердил, что его силы убили семь человек, которые были волонтерами от благотворительной организации World Central Kitchen в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "трагическим", а лидер Польши Дональд Туск заявил, что реакция Израиля вызывает "понятный гнев".
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников
Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильские военные нанесли удар по волонтерам, ехавшим в колонне с логотипом благотворительной организации, а также скоординировала свои передвижения с Израилем. В результате удара погибли семь граждан Австралии, Польши, Великобритании, палестинцы и лицо с двойным паспортом США и Канады.
Премьер-министр добавил, что контактирует с другими правительствами и Израиль проведет "тщательное расследование", чтобы таких ситуаций больше не повторилось.
На эти слова отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, который критикует позицию Израиля.
По данным ООН, в ходе войны на Ближнем Востоке погибли не менее 180 гуманитарных работников.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нетаньяху рассказал, когда закончится война на Ближнем Востоке.
Также "Комментарии" писали, что в Польше анонсировали ответ за российскую ракету, вошедшую в воздушное пространство страны.
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хунта
сегодня, 14:48
https://cchr.org.ua/uk/jak-vijti-z-psihiatrichnoi-likarni-jakshho-vi-prijshli-tudi-dobrovilno/
Ігор
сегодня, 14:17
Громадяни гинуть у тих хто виявляє солідарність з терористичним ізраїлем. Ті хто виявляє солідарність з корумпованим юдейським нацизмом у себе на кордоні - бояться наступу Путіна, коли будуть гинути громадяни цих країн. Дивний збіг: де юдейці там не тільки конфлікти, а й страждання тих хто з ними виявив солідарність. Ніби дозволили мафіозному зерну кошерних рухатись їх територією.