В Польше гневно отреагировали на заявления Израиля по поводу убийства волонтеров

Израиль подтвердил, что его силы убили семь человек, которые были волонтерами от благотворительной организации World Central Kitchen в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "трагическим", а лидер Польши Дональд Туск заявил, что реакция Израиля вызывает "понятный гнев".



Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильские военные нанесли удар по волонтерам, ехавшим в колонне с логотипом благотворительной организации, а также скоординировала свои передвижения с Израилем. В результате удара погибли семь граждан Австралии, Польши, Великобритании, палестинцы и лицо с двойным паспортом США и Канады.

"К сожалению, в минувший день произошло трагическое событие, во время которого наши силы нечаянно нанесли ущерб гражданским в секторе Газа. Такое бывает на войне", — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр добавил, что контактирует с другими правительствами и Израиль проведет "тщательное расследование", чтобы таких ситуаций больше не повторилось.

На эти слова отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, который критикует позицию Израиля.

"Господин премьер-министр Нетаньяху, господин посол Лиуне, подавляющее большинство поляков проявили полную солидарность с Израилем после нападения ХАМАС. Сегодня вы подвергаете эту солидарность действительно тяжелому испытанию. Трагическое нападение на волонтеров и ваша реакция вызывают понятный гнев", — заявил Туск.

По данным ООН, в ходе войны на Ближнем Востоке погибли не менее 180 гуманитарных работников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нетаньяху рассказал, когда закончится война на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали, что в Польше анонсировали ответ за российскую ракету, вошедшую в воздушное пространство страны.