logo

BTC/USD

65942.56

ETH/USD

3311.01

LTC/USD

100.86

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток В Польше гневно отреагировали на заявления Израиля по поводу убийства волонтеров
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше гневно отреагировали на заявления Израиля по поводу убийства волонтеров

Премьер-министр Польши Дональд Туск гневно прокомментировал заявление лидера Израиля Биньямина Нетаньяху об убийстве волонтеров.

сегодня, 14:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Израиль подтвердил, что его силы убили семь человек, которые были волонтерами от благотворительной организации World Central Kitchen в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "трагическим", а лидер Польши Дональд Туск заявил, что реакция Израиля вызывает "понятный гнев".

В Польше гневно отреагировали на заявления Израиля по поводу убийства волонтеров

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильские военные нанесли удар по волонтерам, ехавшим в колонне с логотипом благотворительной организации, а также скоординировала свои передвижения с Израилем. В результате удара погибли семь граждан Австралии, Польши, Великобритании, палестинцы и лицо с двойным паспортом США и Канады.

"К сожалению, в минувший день произошло трагическое событие, во время которого наши силы нечаянно нанесли ущерб гражданским в секторе Газа. Такое бывает на войне", — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр добавил, что контактирует с другими правительствами и Израиль проведет "тщательное расследование", чтобы таких ситуаций больше не повторилось.

На эти слова отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, который критикует позицию Израиля.

"Господин премьер-министр Нетаньяху, господин посол Лиуне, подавляющее большинство поляков проявили полную солидарность с Израилем после нападения ХАМАС. Сегодня вы подвергаете эту солидарность действительно тяжелому испытанию. Трагическое нападение на волонтеров и ваша реакция вызывают понятный гнев", — заявил Туск.

По данным ООН, в ходе войны на Ближнем Востоке погибли не менее 180 гуманитарных работников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нетаньяху рассказал, когда закончится война на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали, что в Польше анонсировали ответ за российскую ракету, вошедшую в воздушное пространство страны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

хунта

сегодня, 14:48

https://cchr.org.ua/uk/jak-vijti-z-psihiatrichnoi-likarni-jakshho-vi-prijshli-tudi-dobrovilno/

Ігор

сегодня, 14:17

Громадяни гинуть у тих хто виявляє солідарність з терористичним ізраїлем. Ті хто виявляє солідарність з корумпованим юдейським нацизмом у себе на кордоні - бояться наступу Путіна, коли будуть гинути громадяни цих країн. Дивний збіг: де юдейці там не тільки конфлікти, а й страждання тих хто з ними виявив солідарність. Ніби дозволили мафіозному зерну кошерних рухатись їх територією.


Новости

Все новости