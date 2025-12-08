В сеть слили видео, где Асад высмеивает Путина (ВИДЕО)

Башар Асад (фото из открытых источников)

В сети обнародовали видеозапись, на которой бывший президент Сирии Башар Асад вместе с советницей Луной Аш-Шибль обсуждают российского лидера Владимира Путина. Их разговор касается внешнего вида и состояния здоровья главы Кремля.

Съемка датирована не позднее первой половины 2024 года. Об этом сообщает Аl Аrabiya.

На кадрах Луна Аш-Шибль отмечает, что Путин выглядит отечно. В ответ Асад отмечает, что это связано с проведенными ему хирургическими вмешательствами.

"Да, там все в операциях. Ему уже 65 лет", — добавила аш-Шибль.

Известно, что после отстранения Асада от власти он вместе с ближайшим окружением получил убежище в России. Его охраняют сотрудники, назначенные российской стороной. 48-летняя Аш-Шибль не дождалась падения режима — в июле 2024 года она погибла в ДТП.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения об отравлении бывшего сирийского диктатора Башара Асада, недавно распространившихся в медиа. По словам Лаврова, Асад живет в России добровольно вместе с семьей и никаких проблем со здоровьем у него нет.

"Мы, исходя исключительно из гуманитарных соображений, предоставили убежище Башару Асаду и его семье. У него нет никаких проблем с проживанием в нашей столице, никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я оставляю их на совести распускающих их", — сказал Лавров.