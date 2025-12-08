В сеть слили видео, где Асад высмеивает Путина (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Башар Асад (фото из открытых источников)
В сети обнародовали видеозапись, на которой бывший президент Сирии Башар Асад вместе с советницей Луной Аш-Шибль обсуждают российского лидера Владимира Путина. Их разговор касается внешнего вида и состояния здоровья главы Кремля.
Съемка датирована не позднее первой половины 2024 года. Об этом сообщает Аl Аrabiya.
На кадрах Луна Аш-Шибль отмечает, что Путин выглядит отечно. В ответ Асад отмечает, что это связано с проведенными ему хирургическими вмешательствами.
Известно, что после отстранения Асада от власти он вместе с ближайшим окружением получил убежище в России. Его охраняют сотрудники, назначенные российской стороной. 48-летняя Аш-Шибль не дождалась падения режима — в июле 2024 года она погибла в ДТП.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения об отравлении бывшего сирийского диктатора Башара Асада, недавно распространившихся в медиа. По словам Лаврова, Асад живет в России добровольно вместе с семьей и никаких проблем со здоровьем у него нет.Сергей Лавров прокомментировал информацию СМИ об ухудшении здоровья скрывающегося в России после свержения его режима в Сирии Башара Асада.