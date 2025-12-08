logo

BTC/USD

89800

ETH/USD

3088.38

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

49.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток В сеть слили видео, где Асад высмеивает Путина (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В сеть слили видео, где Асад высмеивает Путина (ВИДЕО)

Башар Асад обсуждал состояние здоровья Путина со своей советницей

8 декабря 2025, 21:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В сеть слили видео, где Асад высмеивает Путина (ВИДЕО)

Башар Асад (фото из открытых источников)

В сети обнародовали видеозапись, на которой бывший президент Сирии Башар Асад вместе с советницей Луной Аш-Шибль обсуждают российского лидера Владимира Путина. Их разговор касается внешнего вида и состояния здоровья главы Кремля.

Съемка датирована не позднее первой половины 2024 года. Об этом сообщает Аl Аrabiya.

На кадрах Луна Аш-Шибль отмечает, что Путин выглядит отечно. В ответ Асад отмечает, что это связано с проведенными ему хирургическими вмешательствами.

"Да, там все в операциях. Ему уже 65 лет", — добавила аш-Шибль.

Известно, что после отстранения Асада от власти он вместе с ближайшим окружением получил убежище в России. Его охраняют сотрудники, назначенные российской стороной. 48-летняя Аш-Шибль не дождалась падения режима — в июле 2024 года она погибла в ДТП.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения об отравлении бывшего сирийского диктатора Башара Асада, недавно распространившихся в медиа. По словам Лаврова, Асад живет в России добровольно вместе с семьей и никаких проблем со здоровьем у него нет.

Сергей Лавров прокомментировал информацию СМИ об ухудшении здоровья скрывающегося в России после свержения его режима в Сирии Башара Асада.

"Мы, исходя исключительно из гуманитарных соображений, предоставили убежище Башару Асаду и его семье. У него нет никаких проблем с проживанием в нашей столице, никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я оставляю их на совести распускающих их", — сказал Лавров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости