В мережу злили відео, де Асад висміює Путіна (ВІДЕО)

Башар Асад (фото з відкритих джерел)

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому колишній президент Сирії Башар Асад разом із радницею Луною Аш-Шибль обговорюють російського лідера Володимира Путіна. Їхня розмова стосується зовнішнього вигляду та стану здоров’я глави Кремля.

Зйомка датована не пізніше першої половини 2024 року. Про це повідомляє Аl Аrabiya.

На кадрах Луна Аш-Шибль зауважує, що Путін має набряклий вигляд. Асад у відповідь зазначає, що це пов’язано з проведеними йому хірургічними втручаннями.

"Так, там усе в операціях. Йому вже 65 років", — додала аш-Шибль.

Відомо, що після усунення Асада від влади він разом із найближчим оточенням отримав притулок у Росії. Його охороняють співробітники, призначені російською стороною. Натомість 48-річна Аш-Шибль не дочекалася падіння режиму — у липні 2024 року вона загинула в ДТП.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спростував повідомлення про отруєння колишнього сирійського диктатора Башара Асада, які нещодавно поширилися у медіа. За словами Лаврова, Асад живе в Росії добровільно разом із родиною, і жодних проблем зі здоров’ям у нього немає.

Сергій Лавров прокоментував інформацію ЗМІ щодо погіршення здоров’я Башара Асада, який переховується в Росії після повалення його режиму в Сирії.

"Ми, виходячи виключно з гуманітарних міркувань, надали притулок Башару Асаду та його родині. У нього немає жодних проблем із проживанням у нашій столиці, ніяких отруєнь не відбувалося. Якщо такі чутки з’являються, я залишаю їх на совісті тих, хто їх розпускає", — сказав Лавров.