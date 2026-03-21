Главная Новости Мир Ближний Восток В шаге от катастрофы: обломки иранской ракеты упали рядом с главными святынями Иерусалима
НОВОСТИ

В шаге от катастрофы: обломки иранской ракеты упали рядом с главными святынями Иерусалима

Святыни под замком: Иерусалим закрыли для посетителей после падения ракетных обломков

21 марта 2026, 00:17
Недилько Ксения

Ночная атака на Израиль чуть не привела к разрушению объектов мирового культурного наследия. В соцсетях были обнародованы кадры момента, когда "обломки сбитой иранской ракеты упали в Старом городе Иерусалима". Место падения зафиксировано в критической близости к религиозным центрам трех конфессий.

Храм Гроба Господня

По имеющимся данным, металлические конструкции упали "в паре сотен метров от Храма Гроба Господня, мечети Аль-Акса и Стены Плача". Несмотря на то, что инцидент произошел в историческом центре, где обычно много людей, "по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал".

Из-за необходимости обследования территории и устранения остатков снаряда власти ввели временные ограничения. Пока "посещение святынь закрыто для жителей и туристов", а силы безопасности продолжают работать на месте происшествия для обеспечения полной безопасности паломников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что отношения между Израилем и Турцией достигли критической точки кипения. В ходе конференции американо-еврейских организаций в Иерусалиме бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с резонансным заявлением, назвав Турцию главным вызовом после Ирана.

По словам политика, Анкара проводит опасную стратегию изоляции еврейского государства. "Турция — это новый Иран. Эрдоган — изощренный, опасный политик, стремящийся окружить Израиль. Мы больше не можем закрывать на это глаза", — подчеркнул Беннет.                                                                                      



