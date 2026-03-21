В шаге от катастрофы: обломки иранской ракеты упали рядом с главными святынями Иерусалима

Ночная атака на Израиль чуть не привела к разрушению объектов мирового культурного наследия. В соцсетях были обнародованы кадры момента, когда "обломки сбитой иранской ракеты упали в Старом городе Иерусалима". Место падения зафиксировано в критической близости к религиозным центрам трех конфессий.

Храм Гроба Господня

По имеющимся данным, металлические конструкции упали "в паре сотен метров от Храма Гроба Господня, мечети Аль-Акса и Стены Плача". Несмотря на то, что инцидент произошел в историческом центре, где обычно много людей, "по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал".

Из-за необходимости обследования территории и устранения остатков снаряда власти ввели временные ограничения. Пока "посещение святынь закрыто для жителей и туристов", а силы безопасности продолжают работать на месте происшествия для обеспечения полной безопасности паломников.

