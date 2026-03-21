За крок від катастрофи: уламки іранської ракети впали поруч із головними святинями Єрусалима

Нічна атака на Ізраїль ледь не призвела до руйнування об'єктів світової культурної спадщини. У соцмережах було оприлюднено кадри моменту, коли "уламки збитої іранської ракети впали в Старому місті Єрусалима". Місце падіння зафіксоване у критичній близькості до релігійних центрів трьох конфесій.

Храм Гробу Господнього

За наявними даними, металеві конструкції впали "у парі сотень метрів від Храму Гроба Господня, мечеті Аль-Акса та Стіни Плачу". Попри те, що інцидент стався в історичному центрі, де зазвичай багато людей, "за попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав".

Через необхідність обстеження території та усунення залишків снаряда, влада запровадила тимчасові обмеження. Наразі "відвідування святинь закрите для жителів та туристів", а сили безпеки продовжують працювати на місці події для гарантування повної безпеки паломників.

