Близький Схід За крок від катастрофи: уламки іранської ракети впали поруч із головними святинями Єрусалима
За крок від катастрофи: уламки іранської ракети впали поруч із головними святинями Єрусалима

Святині під замком: Єрусалим закрили для відвідувачів після падіння ракетних уламків

21 березня 2026, 00:17
Недилько Ксения

Нічна атака на Ізраїль ледь не призвела до руйнування об'єктів світової культурної спадщини. У соцмережах було оприлюднено кадри моменту, коли "уламки збитої іранської ракети впали в Старому місті Єрусалима". Місце падіння зафіксоване у критичній близькості до релігійних центрів трьох конфесій.

Храм Гробу Господнього

За наявними даними, металеві конструкції впали "у парі сотень метрів від Храму Гроба Господня, мечеті Аль-Акса та Стіни Плачу". Попри те, що інцидент стався в історичному центрі, де зазвичай багато людей, "за попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав".

Через необхідність обстеження території та усунення залишків снаряда, влада запровадила тимчасові обмеження. Наразі "відвідування святинь закрите для жителів та туристів", а сили безпеки продовжують працювати на місці події для гарантування повної безпеки паломників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відносини між Ізраїлем та Туреччиною досягли критичної точки кипіння. Під час конференції американо-єврейських організацій в Єрусалимі колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет виступив із резонансною заявою, назвавши Туреччину головним викликом після Ірану.

За словами політика, Анкара проводить небезпечну стратегію ізоляції єврейської держави. "Турция — это новый Иран. Эрдоган — изощренный, опасный политик, стремящийся окружить Израиль. Мы больше не можем закрывать на это глаза", — наголосив Беннет.                                                                                                                                                                       



