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В США ищут жилье для 53 тысяч афганских беженцев

Все афганские беженцы получат от США единовременные выплаты в размере 2275 долларов

сегодня, 04:37
Автор:

Ольга Чародий

Афганские беженцы, попавших на территорию США, столкнулись с проблемой — они не могут найти жилье, поскольку предложения на рынке слишком дорогие для их бюджета. В этом вопросе им пытаются помочь агентства по переселению. Об этом сообщает американский телеканал CNN. На то, чтобы найти жилье, у агентств есть три — четыре месяца.

В США ищут жилье для 53 тысяч афганских беженцев

Афганистан (фото из открытых источников)


Все афганские беженцы получат от США единовременные выплаты в размере 2275 долларов. Из них — 1225 долларов на жилье и предметы первой необходимости. Остальную часть денег можно использовать на административные расходы (оформление документов). Сейчас средняя стоимость аренда жилья в США — 1302 доллара. Большинство беженцев все еще на восьми военных базах, где им оформляют документы. Оттуда их отправляют к определенному городу и штата. Как правило, это от 10 до 100 человек в день. Владельцы жилья не хотят сдавать его беженцам из Афганистана, пока те не устроятся на работу и не будут получать доход хотя бы в течение 2 — 3 месяцев, покажет их платежеспособность. В некоторых городах жилья, сдают в аренду, просто недостаточно.

Организация Airbnb согласилась предоставить временное убежище для 20 000 афганских беженцев.


Белый дом попросил у губернаторов штатов предоставить информацию о том, сколько беженцев они могут расселить в течение ближайших недель. К примеру, в штаты Вашингтон, Оклахома, Аризона, Флорида, Джорджия, Мэриленд, Мичиган, Миссури, Северная Каролина, Нью-Йорк и Вирджиния планируют пересилить примерно по тысяче беженцев. К Миссисипи и Алабамы — по 10 человек. Сейчас более 50 000 афганцев получили разрешение на въезд в США, не имея специально оформленной иммиграционной визы. Те афганцы, которые помогали американским и союзным войскам во время 20-летней войны — получили визы другой категории. Им помогают прежде всего.


Напомним,  12 октября страны "Большой двадцатки" (G20) проведут саммит по отношению к нынешней ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава итальянского правительства Марио Драги, сообщает международное издание Reuters. Италия инициировала проведение саммита, поскольку председательствует в G20 в 2021 году.




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Источник: https://edition.cnn.com/2021/09/30/politics/afghan-refugees-housing-costs/index.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fcnn_topstories+%28RSS%3A+CNN+-+Top+Stories%29
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