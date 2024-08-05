США и ряд стран призвали Иран смягчить "месть": чем ответил Тегеран

Соединенные Штаты и ряд других стран призвали Иран смягчить реакцию на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Гании, однако Тегеран категорически отказал в такой просьбе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Месть Ирана. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Вашингтон обратился к правительствам европейских и других стран-партнеров, передать Тегерану предложение об отказе от эскалации. Но представители иранских властей заявили, что им все равно, если ответ Израиля спровоцирует масштабную войну.

Западные и арабские дипломаты предупредили, что серьезный обстрел Израиля приведет к ответной реакции, а проявление сдержанности даст новому президенту Ирана шансы на улучшение отношений с Западом. Также в послании отмечалось, что Белый дом давит в этом вопросе и на Израиль.

3 августа Тегеран посетил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади. В ходе визита он заявил, во время атаки, военные его страны, как и в апреле, снова будут перехватывать летящие в направлении Израиля воздушные цели.

Тем временем в Иране уже начали расследовать смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Следствие пытается идентифицировать всех, кто "проявил халатность или сознательно сотрудничал с Израилем". Политики в Тегеране говорят, что последнее нападение выявило серьезные провалы в разведке иранских служб безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Ближнем Востоке будет развернуто больше американских оборонных возможностей, чтобы укрепить защиту сил США в регионе и защитить Израиль. Об этом говорится в сообщении Пентагона, пишет Bloomberg.

Отмечается, что заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это развертывание будет ответом на угрозы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных формирований.

Также издание "Комментарии" сообщало – все-таки война: США готовят переброску на Ближний Восток дополнительных боевых самолетов.



