В столице Ирака на территории военной базы вспыхнул масштабный пожар (ФОТО)

В Багдаде вспыхнул пожар на военной базе. Об этом сообщает издание Обозреватель.

Пожар в Багдаде. Фото: 1news-iq.com.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 28 сентября на территории военной базы "Виктория", которая находится неподалёку от аэропорта столицы Ирака. На базе, где дислоцируются американские солдаты вспыхнул масштабный пожар.

На данный момент данных о причине возгорания нет. Также нет информации о погибших или пострадавших.

В Сети появляются фотографии, на которых можно увидеть, как с территории базы поднимаются огромные клубы чёрного дыма.

Фото: telegraf.com.ua.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в России пешеходный мост упал на проезжающие автомобили. По предварительной информации, конструкция рухнула после того, как её задел водитель грузовика. Мост упал на два транспортных средства. В результате происшествия пострадали два человека. Они погибли на месте от полученных травм. На место инцидента прибыли правоохранители и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Автодорога, где произошла трагедия перекрыта в обоих направлениях.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Нигерии боевики напали на деревню. Вооруженные злоумышленники открыли огонь по военнослужащим. Армии удалось оттеснить атаковавших. В результате происшествия погибли по меньшей мере тридцать человек и еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Также в этом же нигерийском штате боевики напали на церковь. Злоумышленники убили одного человека и еще троих серьезно ранили. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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