В России пешеходный мост рухнул на автомобили: есть погибшие (ФОТО)

В России пешеходный мост рухнул на автомобили. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Мост рухнул на автомобили. Фото: МЧС РФ.

Как стало известно, инцидент произошел на автодороге в Пермском крае. Сообщается, что по предварительным данным, конструкция обрушилась после того, как её задел водитель самосвала MAN своим поднятым кузовом.

Сооружение рухнуло на два транспортных средства, грузовик MAN и ГАЗель, которая двигалась во встречном направлении. В результате происшествия пострадали оба водителя. От полученных травм они скончались на месте. На место событий прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Участок автодороги, где произошла авария перекрыт в обоих направлениях.

Фото: МЧС РФ.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Швеции прогремел взрыв в многоквартирном доме. Сразу после взрыва в здании образовался пожар и задымление. На место инцидента прибыли спасатели, медики и полицейские. Люди прыгали и вылезали из окон. Сообщается, что взрывом были повреждены несколько квартир и лестничных пролетов. Несколько подъездов оказались в дыму. В результате происшествия пострадали, как минимум 23 человека. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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