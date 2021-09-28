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В России пешеходный мост рухнул на автомобили: есть погибшие (ФОТО)

Сооружение рухнуло на автодороге в Пермском крае

сегодня, 12:55
Автор:

Денис Подставной

В России пешеходный мост рухнул на автомобили. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В России пешеходный мост рухнул на автомобили: есть погибшие (ФОТО)

Мост рухнул на автомобили. Фото: МЧС РФ.

Как стало известно, инцидент произошел на автодороге в Пермском крае. Сообщается, что по предварительным данным, конструкция обрушилась после того, как её задел водитель самосвала MAN своим поднятым кузовом. 

Сооружение рухнуло на два транспортных средства, грузовик MAN и ГАЗель, которая двигалась во встречном направлении. В результате происшествия пострадали оба водителя. От полученных травм они скончались на месте. На место событий прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. 

Участок автодороги, где произошла авария  перекрыт в обоих направлениях. 

В России пешеходный мост рухнул на автомобили: есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Фото: МЧС РФ.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Швеции прогремел взрыв в многоквартирном доме. Сразу после взрыва в здании образовался пожар и задымление. На место инцидента прибыли спасатели, медики и полицейские. Люди прыгали и вылезали из окон. Сообщается, что взрывом были повреждены несколько квартир и лестничных пролетов. Несколько подъездов оказались в дыму. В результате происшествия пострадали, как минимум 23 человека. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировало о том, что в России на вершине горы Эльбрус застряли туристы. Группа состояла из 19 человек. Во время восхождения началась сильная пурга, и альпинисты застряли на высоте более пяти тысяч километров. Они запросили помощь у спасательной службы. На место событий поспешили около 70 спасателей и 16 единиц техники. Поиски пострадавших осложнялись низкой температурой и сильным ветром. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4401174-v-rossyy-peshekhodnyi-most-razdavyl-avto-est-zhertvy
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