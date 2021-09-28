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В Нигерии боевики напали на деревню: десятки погибших

Два человека подозреваемые в организации нападения были задержаны и допрошены

сегодня, 15:02
Автор:

Денис Подставной

В Нигерии боевики напали на деревню. Об этом сообщает издание Обозреватель. 

В Нигерии боевики напали на деревню: десятки погибших

Нападение на деревню в Нигерии. Фото из открытых источников.

Нападение произошло в нигерийском штате Кадуна, который находится на северо-западе страны. Сообщается, что поздно вечером, вооруженные боевики атаковали деревню Мадамай. 

В результате инцидента погибли по меньшей мере три десятка человек, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. По словам комиссара госбезопасности, нападавшие открыли огонь в стороны военных. В ходе интенсивной перестрелки армии удалось отбить атаку. Боевикам пришлось отойти. 

Два человека подозреваемые в организации нападения были задержаны и допрошены. 

Кроме того, в штате Кадуна боевики атаковали церковь расположенную в районе Качия. Был убит один человек и еще несколько серьезно ранены. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что  в Нигерии боевики похитили пассажиров двух автобусов. Инцидент произошел в штате Экити Санди Абуту, что на юге страны. Злоумышленники остановили транспортные средства и совершили похищение людей. В полиции рассказали, что точно установлено похищение четырех человек. Участь еще трех десятков пассажиров остается неизвестной. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Афганистане вывешивают на улицах тела людей. Четыре тела принесли на площадь полицейские. Одно из них было подвешено к подъемному крану, который припарковали на городской площади. По информации представителей движения "Талибан", убитые сопротивлялись полиции. Цель "выставки" — наглядность наказания для преступников, если они будут совершать насильственные действия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/abroad/v-nigerii-boeviki-napali-na-derevnyu-i-ubili-desyatki-lyudej.htm?_ga=2.125507338.1259623530.1632733354-378480563.1621947708&_gl=1*15lpvvv*_ga*Mzc4NDgwNTYzLjE2MjE5NDc3MDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMjgyNzU5MC42OS4xLjE2MzI4Mjc1O
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