В Нигерии боевики напали на деревню: десятки погибших

В Нигерии боевики напали на деревню. Об этом сообщает издание Обозреватель.

Нападение на деревню в Нигерии. Фото из открытых источников.

Нападение произошло в нигерийском штате Кадуна, который находится на северо-западе страны. Сообщается, что поздно вечером, вооруженные боевики атаковали деревню Мадамай.

В результате инцидента погибли по меньшей мере три десятка человек, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. По словам комиссара госбезопасности, нападавшие открыли огонь в стороны военных. В ходе интенсивной перестрелки армии удалось отбить атаку. Боевикам пришлось отойти.

Два человека подозреваемые в организации нападения были задержаны и допрошены.

Кроме того, в штате Кадуна боевики атаковали церковь расположенную в районе Качия. Был убит один человек и еще несколько серьезно ранены.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Нигерии боевики похитили пассажиров двух автобусов. Инцидент произошел в штате Экити Санди Абуту, что на юге страны. Злоумышленники остановили транспортные средства и совершили похищение людей. В полиции рассказали, что точно установлено похищение четырех человек. Участь еще трех десятков пассажиров остается неизвестной. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Афганистане вывешивают на улицах тела людей. Четыре тела принесли на площадь полицейские. Одно из них было подвешено к подъемному крану, который припарковали на городской площади. По информации представителей движения "Талибан", убитые сопротивлялись полиции. Цель "выставки" — наглядность наказания для преступников, если они будут совершать насильственные действия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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