В Судане из-за государственного переворота отменили все авиарейсы

В Судане в результате военного переворота отменили все авиарейсы. В то же время, воздушное пространство страны остается открытым.

Судан - фото из открытых источников

Об этом сообщило международное агентство Reuters. Сегодня управление гражданской авиации Судана временно отменило все рейсы в международный аэропорт Хартума и из него до субботы, 30 октября. Глава управления гражданской авиации Судана Ибрагим Адлан сообщил, что прекращение вызвано текущими событиями в стране. Также он добавил, что воздушное пространство страны остается открытым для полетов. 26 октября в Судане протестующие вышли на улицы для протеста против военного захвата власти. Накануне произошли кровавые стычки между протестующими и военными.





25 октября члены переходного правительства Судана и другие гражданские лидеры были арестованы после сообщений о военном перевороте в стране. В частности, премьер-министра Абдаллу Гамдока неизвестные вооруженные лица поместили под домашний арест. В министерстве информации Судана подчеркнули, что законным лидером переходного этапа до сих пор является Абдалла Гамдок, однако генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан провозгласил себя новым главой страны.





Напомним, члены переходного правительства Судана и других гражданских лидеров были арестованы на фоне сообщений о военном перевороте в стране. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Премьер-министра Абдаллу Гамдока неизвестные вооруженные лица поместили под домашний арест. Командование вооруженных сил страны пока ничего не комментирует, но демократические группы призвали к уличным протестам. Между военными и гражданскими лидерами возникли разногласия с тех пор, как два года назад был свергнут бывший лидер Омар аль-Башир и было создано переходное правительство. Омар аль-Башир пришел к власти благодаря государственному перевороту и руководил страной единолично с 1989 года. В заявлении министерства информации говорится, что задержания производились "объединенными вооруженными силами". Также сообщили, что Гамдока принуждали поддержать госпереворот, но он отказывался это сделать.

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