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В Тунисе назначили первую в арабском мире женщину-премьера

63-летняя Ромдан работала в министерстве высшего образования и научных исследований в 2011 году

сегодня, 22:00
Автор:

Ольга Чародий

Правительством Туниса будет руководить Найла Буден Ромдан — первая женщина-премьер в арабском мире. Об этом сообщает телеканал CNN.

В Тунисе назначили первую в арабском мире женщину-премьера

Найла Буден Ромдан - фото из откртытых источников


"Впервые в истории Туниса женщина возглавила правительство. Это большая честь для Туниса и тунисских женщин ", — сказал Саид на встрече с Ромдан.


63-летняя Ромдан работала в министерстве высшего образования и научных исследований в 2011 году. Также она руководила реализацией ряда программ, в том числе по линии Всемирного банка. Теперь ее работа будет акцентировано на борьбе с коррупцией.


Согласно Конституции, президент отвечает только за военные и иностранные дела. Но теперь Саид заявил, что будет править вместе с новым премьер-министром, а работа парламента приостановлена ​​на 30 дней. В своих действиях президент сослался на статью 80 Конституции, заявив, что она позволяет ему приостановить работу парламента, если ему грозит "неизбежная опасность".


Напомним, трехмесячный карантин, который был введен в Тунисе из-за пандемии коронавируса, окончен. Власти страны сняли ограничения на посещения иностранными туристами. Возобновляется также авиасообщение. Таким образом правительство открыло туристический сезон. Однако попасть в страну могут не все — въезд на курорты позволят путешественникам только со стран, которые есть в списке "зеленых" или "оранжевых" по уровню заболеваемости COVID-19. "Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов", — подтвердил министр туризма страны Мухаммед Али Туми.





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Источник: https://edition.cnn.com/2021/09/29/africa/tunisia-prime-minister-najla-bouden-romdhane-intl/index.html
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