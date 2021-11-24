В Турции беспорядки из-за падения лиры – безопасно ли это для туристов из Украины

Граждане Турции возмутились обвалом национальной валюты и вышли на улицы с протестами. Об этом сообщает агентство BBC-Украина со ссылкой на турецкий канал HalkTV.

Акции протеста в Турции из-за падения курса лиры - фото телеканала HalkTV

Турецкая лира упала на 8% после объявления о низких процентных ставках Центробанка, которую поддержал Реджеп Эрдоган, президент страны. Население возмутилось таким резким изменениям и потому вышло на улицы Анкары и Стамбула.

Граждане заполонили улицы двух крупнейших городов Турции, сообщает канал HalkTV. Они выкрикивают лозунги "Правительство в отставку". Полиция пытается помешать митингующим, поэтому они "растекаются" с центральных улиц на боковые. Жители одного из районов Стамбула поддерживают протестующих, ударяя в сковородки и кастрюли. К толпе, подхватив лозунги, присоединяется студенчество. Оппозиция – Рабочая партия Турции – на площади перед Центробанком призывает судить тех, кто стал причиной падения национальной валюты.

Пока торговля не отреагировала на падение курса, визиты на турецкие курорты для украинцев будут выгодны. То количество гривен, которое они обычно имеют, можно обменять на большее количество лир и купить больше товаров и услуг. Однако инфляция, пишет агентство ВВС-Украина, быстро сыграет свою роль, и ситуация для курортников изменится в худшую сторону.

С начала года лира подешевела на 40% по отношению к американскому доллару, из них 20% — падение за последние полторы недели. Нынешний курс: 12 лир за доллар. Украинцам одна лира обойдется в две гривны, хотя еще в начале ноября за него заплатили бы на гривну больше.

Турция – очень популярное среди украинцев место отдыха по относительно доступным ценам. Поэтому на первый взгляд кажется, что для наших граждан более дешевая лира выгодна. Однако возникшие в стране беспорядки делают ситуацию тревожной.

Эджеп Эрдоган "потревожил" курс национальной валюты еще весной, когда уволил Наси Агбала, руководившего Центробанком. Наси Агбала поднял процентную ставку с 17% до 19%. Такой шаг обычно оценивается экономистами положительно, так как он сдерживает инфляцию. Однако президент Турции имел другое мнение – противоположное, поэтому и менял руководителей Центробанка уже трижды в течение двух лет. Нынешнее падение лиры показывает, что он, видимо, ошибался.

Между тем, чиновники Турции обвиняют Россию и США в невыполнении взятых на себя обязательств относительно еще одной проблемы страны – курдов. Более подробно об этом можно прочитать в статье издания "Комментарии" по ссылке.

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