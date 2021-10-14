Турция дала понять, что в появлении новой горячей точки на карте мира винить стоит США и РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Россию и США в невыполнении своего обещания удержать сирийских курдских ополченцев от нападений на Турцию. По его словам, Анкара вынуждена действовать, чтобы устранить возникшую в результате угрозу. Что происходит? Как могут события развиваться дальше? Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировал Николай Замикула – эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: из открытых источников

Турция реализовывает свою региональную политику, четко придерживаясь принципа защиты национальных интересов

Угроза курдского сепаратизма/терроризма остается ключевым вызовом безопасности Турецкой Республики. Нет ничего удивительного, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обращает внимание на нее – ведь она является определяющим фактором для турецкой политики на южном направлении, формируя позицию Анкары по отношению к взаимодействию с Ираком и ситуации в Сирии. Особенно это актуально в последнем случае. В условиях гражданского конфликта и при поддержке Запада, опиравшегося на них в борьбе с ИГИЛ, сирийские курды существенно повысили свой потенциал.

Именно для нейтрализации возможности появления у южных границ Турции независимого курдского государства Анкара в 2016-2019 гг. задействовала военную силу на сирийской территории (операции "Щит Евфрата", "Оливковая Ветвь" и "Источник Мира"). Благодаря достигнутым в их рамках успехам, а также закрепленному военному присутствию Турции в Идлибе, удалось сформировать своеобразный пояс безопасности у турецкой границы – и таким образом выполнить задачу минимум на сирийском направлении (задача максимум – устранение режима Башира Асада – не была достигнута из-за вмешательства в конфликт России и Ирана на стороне Дамаска).

Акцент на курдском вопросе, а также использованная риторика еще раз подчеркивают, что Турция реализовывает свою региональную политику, четко придерживаясь принципа защиты национальных интересов.

Обвинения в сторону США и России со стороны Чавушоглу призваны сделать акцент на независимости внешней политики Анкары по вопросам, имеющим значения для национальной безопасности; ее неподчиненность неким глобальным контекстам мирового баланса сил или интересам выстраивания двухстороннего партнерства с центрами силы.

США, несмотря на обострение отношений, остаются важным союзником Турции в контексте работы евроатлантической системы коллективной безопасности. Анкара также поддерживает высокий уровень отношений с РФ. Они складываются в сложный узор противоречий и взаимовыгодного сотрудничества.

Недавний визит турецкого лидера Эрдогана в Сочи и встреча с российским президентом Путиным давали повод для спекуляций относительно достижения неких договоренностей и переориентации Анкары на пророссийскую платформу. Однако, как мы видим, готовность критиковать как Москву, так и Вашингтон, еще раз подтверждает, что внешняя политика Турции подчинена исключительно национально-ориентированной повестке дня – и не формируется под внешним влиянием.

Именно сегодня актуализация курдского вопроса может быть вызвана тенденциями развития ситуации в Сирии. Какими бы ни были договоренности, Асад все еще лелеет мечту восстановить контроль над всей территорией государства. Для этого ему необходимо захватить Идлиб – единственный оплот антиправительственных сил, безопасность которого гарантирует Турция.

Развитие событий в сентябре демонстрировало намерения Дамаска и его союзников "прощупать" турецкую готовность защищать эту территорию. Турция в ответ усиливала свое военное присутствие в зоне конфликта. И сейчас можно предположить, что под прикрытием курдского фактора Анкара подает сигнал и другим региональным силам о том, что готова к активным действиям на сирийском направлении, и не собирается уступать там свои позиции. Возможная операция против курдских формирований может стать сигналом и для сирийской арабской армии – предупреждением не угрожать сформированному турками поясу безопасности.

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