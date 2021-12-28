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В Турции количество новых случаев Covid-19 выросло на 30%: как власти реагируют на рост заболеваемости

О росте заболеваемости свидетельствуют данные Минздрава Турции

сегодня, 12:33
Автор:

Карина Ожерельева
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Количество новых случаев коронавируса в Турции возросло на 30% в понедельник, 27 декабря, до 26 099. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, являющиеся наибольшим процентом роста в этом году, а министр здравоохранения предупредил о быстром распространении штамма Omicron . Об этом сообщает Reuters.

В Турции количество новых случаев Covid-19 выросло на 30%: как власти реагируют на рост заболеваемости

Члены медицинского персонала лечат пациента, страдающего коронавирусной болезнью (COVID-19) в отделении интенсивной терапии - Reuters

Ежедневный уровень заболеваемости в Турции был ниже или около 20 000 в декабре по сравнению с примерно 30 000 в октябре. Количество смертей от коронавируса в понедельник, 27 декабря, снизилось до 157 со 173 днем ​​раньше.

"Вариант Omicron распространяется быстрее других вариантов", — заявил министр здравоохранения Фахреттин Кока в Twitter поздно в понедельник.

На выходных Кока заявил, что более 10% случаев COVID-19 в Турции были вызваны высокоинфекционным вариантом Omicron. 11 декабря страна объявила о первых шести случаях Omicron.

На прошлой неделе разработанная в Турции вакцина против COVID-19, Turkovac, получила разрешение   от турецких властей на экстренное использование.

Турция уже ввела более 129 миллионов доз вакцин с помощью уколов, разработанных китайской компанией Sinovac и Pfizer/BioNTech.

Как сообщали ранее "Комментарии", исследования южноафриканских ученых показывают, что инфекция Omicron повышает нейтрализующий иммунитет против штамма Delta коронавируса. В анализе приняли участие 33 вакцинированных и невакцинированных человека, которые были инфицированы штаммом Omicron в Южной Африке. Алекс Сигал, профессор Африканского исследовательского института здравоохранения, заявил, что если Omicron будет менее патогенным, он "поможет вытолкнуть штамм Delta".


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/new-turkish-covid-19-cases-surge-30-health-ministry-data-2021-12-28/
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