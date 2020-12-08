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Главная Новости Мир Ближний Восток В Турции новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
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В Турции новый рекорд по количеству смертей от коронавируса

За прошедшие сутки в Турции было выявлено более 32 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированы 203 смертельных случая.

сегодня, 02:35
Автор:

Ольга Чародий

В Турции новый всплеск коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки медики зафиксировали более 30 тысяч  новых  зараженных, более двухсот смертей.

В Турции новый рекорд по количеству смертей от коронавируса

ФОТО: Из открытых источников

Суточный отчет на официальном сайте Министерства здравоохранения Турции сообщает, что впервые  за все время  пандемии в течение дня в стране умерло более 200 человек. Большинство инфицированных из  Стамбульского региона. Как заявили власти Турции, сейчас страна переживает  третий пик коронавируса. В  течение этой  недели врачи и медики фиксировали новые показатели  заболеваемости.  

Еще в конце  ноября медики предупреждали, что в стране тяжелая ситуация с коронавирусом. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу неоднократно  говорил  о  новых показателей инфицированных. Мэр заявил, что не может спать по ночам из-за этого.

 

 

Напомним, "Комментарии" писали, что Владельцы общепита в Словакии: баров  и ресторанов заявили, что завтра откроют свои заведения. Владельцы объясняют свое решение большими убытками своего  бизнеса, увольнением своих сотрудников и невозможность платить аренду  за свое помещение.Рестораторы приводят пример  магазины и супермаркеты, которые работают. Кроме ресторанов об открытии  заявляют и фитнес-центры. Якобы власти страны могут  оштрафовать заведение, которое открылось во время пандемии, но  закрыть его или возбудить уголовное дело, не имеют право.


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Источник: https://covid19.saglik.gov.tr/
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