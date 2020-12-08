В Турции новый рекорд по количеству смертей от коронавируса

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Ольга Чародий
В Турции новый всплеск коронавирусной инфекции. За прошедшие
сутки медики зафиксировали более 30 тысяч
новых зараженных, более двухсот
смертей. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Суточный отчет на официальном сайте Министерства здравоохранения Турции сообщает, что впервые за все время пандемии в течение дня в стране умерло более 200 человек. Большинство инфицированных из Стамбульского региона. Как заявили власти Турции, сейчас страна переживает третий пик коронавируса. В течение этой недели врачи и медики фиксировали новые показатели заболеваемости.
Еще в конце ноября медики предупреждали, что в стране тяжелая ситуация с коронавирусом. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу неоднократно говорил о новых показателей инфицированных. Мэр заявил, что не может спать по ночам из-за этого.
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