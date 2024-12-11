Нынешний кризис в Сирии является результатом политики президента Башара Асада, хотя ранее РФ помогла стабилизировать ситуацию в стране. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля уточнил, Россия в свое время помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию в стране, которая угрожала всему региону.

"Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она начала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом, она выполнила свою миссию", – отметил Дмитрий Песков.

В то же время он заявил, что дальнейшие действия руководства Башара Асада, направленные на развитие страны, стали причиной нынешнего кризиса.

"Это развитие привело к сложной ситуации, с которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии", – добавил Дмитрий Песков.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин не помог своему союзнику диктатору Башару Асаду во время наступления повстанческих сил в его стране. Так, хозяин Кремля даже отказался отпустить сирийских наемников на помощь регулярной армии Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.



