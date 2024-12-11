logo

BTC/USD

98385.60

ETH/USD

3727.21

LTC/USD

113.81

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина быстро переобулись: что теперь заявляют об Асаде и Сирии
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина быстро переобулись: что теперь заявляют об Асаде и Сирии

В Кремле заявили, что нынешняя ситуация в Сирии – результат политики Асада

сегодня, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нынешний кризис в Сирии является результатом политики президента Башара Асада, хотя ранее РФ помогла стабилизировать ситуацию в стране. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".

У Путина быстро переобулись: что теперь заявляют об Асаде и Сирии

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля уточнил, Россия в свое время помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию в стране, которая угрожала всему региону.

"Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она начала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом, она выполнила свою миссию", – отметил Дмитрий Песков.

В то же время он заявил, что дальнейшие действия руководства Башара Асада, направленные на развитие страны, стали причиной нынешнего кризиса.

"Это развитие привело к сложной ситуации, с которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии", – добавил Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — России придется ответить: в США намекнули, что ждет Путина после падения режима Асада.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин не помог своему союзнику диктатору Башару Асаду во время наступления повстанческих сил в его стране. Так, хозяин Кремля даже отказался отпустить сирийских наемников на помощь регулярной армии Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/272555
Теги:

Новости

Все новости