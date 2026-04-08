В войне между США и Ираном появился еще один "победитель": детали

Кравцев Сергей
Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что его страна тоже победила в войне между США и Ираном. Свое заявление Гаргаш опубликовал в соцсети X.
ОАЭ. Фото: из открытых источников
Гаргаш акцентировал, что сейчас ОАЭ двигаются к управлению "сложной региональной ситуацией", имея при этом "больший опыт и более глубокие знания".
Дональд Трамп выступил с первым заявлением после того, как раньше ночью он публично объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Соответствующий пост американского лидера появился в соцсети Truth Social.
Прежде Трамп начал с того, что сегодня "важный день для мира во всем мире".
Глава Белого дома намекнул, что достаточно уже войн, и что в ближайшее время ожидается много хорошего, включая заработок денег. Также лидер США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.
Высший совет национальной безопасности Ирана заявил об "исторической победе" в войне против США и их союзников. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана в соцсетях.