В войне между США и Ираном появился еще один "победитель": детали

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что его страна тоже победила в войне между США и Ираном. Свое заявление Гаргаш опубликовал в соцсети X.

"Эмираты одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать, и мы победили благодаря эпической национальной обороне, защитившей суверенитет и достоинство и сохранившей наши достижения перед лицом жестокой агрессии", — говорится в его заявлении.

Гаргаш акцентировал, что сейчас ОАЭ двигаются к управлению "сложной региональной ситуацией", имея при этом "больший опыт и более глубокие знания".

Дональд Трамп выступил с первым заявлением после того, как раньше ночью он публично объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Соответствующий пост американского лидера появился в соцсети Truth Social.

Прежде Трамп начал с того, что сегодня "важный день для мира во всем мире".

Глава Белого дома намекнул, что достаточно уже войн, и что в ближайшее время ожидается много хорошего, включая заработок денег. Также лидер США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.

"Иран хочет этого, с них хватит! То же самое касается и всех остальных! Соединенные Штаты Америки помогут с проблемой заторов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружаться всевозможными припасами и просто "будем рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо", — сказал Трамп.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил об "исторической победе" в войне против США и их союзников.




