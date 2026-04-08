У війні між США та Іраном з'явився ще один "переможець": деталі

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що його країна також перемогла у війні між США та Іраном. Свою заяву Гаргаш опублікував у соцмережі X.

"Емірати здобули перемогу у війні, якої ми щиро прагнули уникнути, і ми перемогли завдяки епічній національній обороні, яка захистила суверенітет і гідність та зберегла наші досягнення перед обличчям жорстокої агресії", — йдеться в його заяві.

Гаргаш акцентував, що наразі ОАЕ рухаються до управління "складною регіональною ситуацією", маючи при цьому "більший досвід та глибші знання".

Насамперед Трамп почав з того, що сьогодні "важливий день для миру в усьому світі".

Глава Білого дому натякнув, що досить уже воєн, і що найближчим часом очікується багато чого хорошого, включно із заробітком грошей. Також лідер США явно дав зрозуміти, що Вашингтон відіграватиме свою роль в Ормузькій протоці.

"Іран хоче цього, з них вистачить! Те ж саме стосується і всіх інших! Сполучені Штати Америки допоможуть із проблемою заторів в Ормузькій протоці. Буде багато позитивних дій! Будуть зароблені великі гроші. Іран зможе почати процес відновлення. Ми будемо завантажуватися всілякими припасами і просто "будемо поруч", щоб переконатися, що все пройде добре", — зазначив Дональд Трамп.

Вища рада національної безпеки Ірану заявила про "історичну перемогу" у війні проти США та їхніх союзників.




