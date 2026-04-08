Іран святкує перемогу у війні проти США: що заявив Тегеран

Кравцев Сергей
Вища рада національної безпеки Ірану заявила про "історичну перемогу" у війні проти США та їхніх союзників. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Вищої ради національної безпеки Ірану у соцмережах.
Іран. Фото: з відкритих джерел
Також Рада нацбезпеки стверджує, що США нібито погодились на усі 10 пунктів мирного плану Ірану.
Зокрема, йдеться про такі пункти: зобов'язання про ненапад; збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою; згоду на збагачення урану; скасування всіх первинних санкцій; скасування всіх вторинних санкцій; припинення дії всіх резолюцій Ради Безпеки ООН; припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ; виплата компенсації Ірану; виведення американських бойових сил із регіону; припинення війни на всіх фронтах, включаючи війну проти "Хезболли" у Лівані.
У заяві також звертається увага, що Іран разом із союзниками з так званої "осі опору" завдав значних ударів по силах США та Ізраїлю.
Варто зазначити, що раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність тимчасово призупинити військові удари по Ірану при виконанні ключової умови – повного та негайного відкриття Ормузької протоки. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки Україна заявила про готовність приєднатися до її розблокування. Водночас, як повідомляє Euronews, жодна країна поки що офіційно не зверталася до Києва з відповідною пропозицією.