Іран святкує перемогу у війні проти США: що заявив Тегеран

Вища рада національної безпеки Ірану заявила про "історичну перемогу" у війні проти США та їхніх союзників. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Вищої ради національної безпеки Ірану у соцмережах.

"Ми вітаємо народ Ірану з цією перемогою і знову наголошуємо, що до остаточного узгодження деталей перемоги офіційні особи та народ повинні залишатися єдиними та непохитними", – йдеться у заяві.

Також Рада нацбезпеки стверджує, що США нібито погодились на усі 10 пунктів мирного плану Ірану.

Зокрема, йдеться про такі пункти: зобов'язання про ненапад; збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою; згоду на збагачення урану; скасування всіх первинних санкцій; скасування всіх вторинних санкцій; припинення дії всіх резолюцій Ради Безпеки ООН; припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ; виплата компенсації Ірану; виведення американських бойових сил із регіону; припинення війни на всіх фронтах, включаючи війну проти "Хезболли" у Лівані.

У заяві також звертається увага, що Іран разом із союзниками з так званої "осі опору" завдав значних ударів по силах США та Ізраїлю.

"Іран та сили опору після історичної битви змусили ворога опинитися у безвихідному становищі", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність тимчасово призупинити військові удари по Ірану при виконанні ключової умови – повного та негайного відкриття Ормузької протоки. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

