В войну с Ираном присоединилась еще одна страна: какой сбили объект

В небе над Ираном был уничтожен ударный беспилотник китайского производства Wing Loong II. Инцидент может свидетельствовать о расширении круга государств, участвующих в военных операциях против Ирана.

Китайский дрон Wing Loong II. Фото: AFP

Как пишет Defense Express, по данным иранской стороны, дрон Wing Loong II сбили силы Корпуса стражей исламской революции. Военные обнародовали видео момента уничтожения аппарата, а затем в сети появились фотографии обломков беспилотника.

Китайский дрон упал в районе города Шираза. Как указывает Defense Express, это глубокая часть территории Ирана, что может свидетельствовать о проведении разведывательной миссии или попытке найти конкретную цель. Именно вблизи этого города расположены стратегические военные объекты, в частности, так называемый "ракетный город" и производственные мощности, связанные с программой баллистических ракет.

Аналитики обращают внимание на то, что США и Израиль не используют китайские беспилотники такого типа. Поэтому появление Wing Loong II над Ираном может означать участие другого государства в конфликте.

"Иран сбил китайский беспилотник Wing Loong II, что свидетельствует о том, что к ударам по Ирану присоединилась еще одна страна… этот беспилотник не просто пролетал где-то рядом с границей, осуществляя разведку или наблюдение, а разведывал непосредственно территорию Ирана и/или искал себе цель", — говорится в материале.

На Ближнем Востоке беспилотники Wing Loong II находятся на вооружении нескольких стран. Среди них — Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Как пишет Defense Express, Эр-Рияд пока придерживается относительно сдержанной позиции и в основном ограничивается оборонными действиями в отношении Ирана. ОАЭ ранее заявляли о праве на ответ после иранских атак на их инфраструктуру, в частности на радиолокационные системы и самолеты раннего предупреждения.

Беспилотник Wing Loong II считается китайским аналогом американского MQ-9 Reaper. Аппарат массой около 4,2 тонн может нести до 430 кг вооружения и находиться в воздухе более 30 часов, что делает его эффективным инструментом для разведки и точечных ударов.

