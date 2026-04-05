В войну с Ираном присоединилась еще одна страна: какой сбили объект
В войну с Ираном присоединилась еще одна страна: какой сбили объект

Иран заявил об уничтожении китайского беспилотника Wing Loong II у Шираза.

5 апреля 2026, 10:40
Slava Kot

В небе над Ираном был уничтожен ударный беспилотник китайского производства Wing Loong II. Инцидент может свидетельствовать о расширении круга государств, участвующих в военных операциях против Ирана.

В войну с Ираном присоединилась еще одна страна: какой сбили объект

Китайский дрон Wing Loong II. Фото: AFP

Как пишет Defense Express, по данным иранской стороны, дрон Wing Loong II сбили силы Корпуса стражей исламской революции. Военные обнародовали видео момента уничтожения аппарата, а затем в сети появились фотографии обломков беспилотника.

Китайский дрон упал в районе города Шираза. Как указывает Defense Express, это глубокая часть территории Ирана, что может свидетельствовать о проведении разведывательной миссии или попытке найти конкретную цель. Именно вблизи этого города расположены стратегические военные объекты, в частности, так называемый "ракетный город" и производственные мощности, связанные с программой баллистических ракет.

В войну с Ираном присоединилась еще одна страна: какой сбили объект - фото 2

Иран сбил китайский дрон Wing Loong II

Аналитики обращают внимание на то, что США и Израиль не используют китайские беспилотники такого типа. Поэтому появление Wing Loong II над Ираном может означать участие другого государства в конфликте.

"Иран сбил китайский беспилотник Wing Loong II, что свидетельствует о том, что к ударам по Ирану присоединилась еще одна страна… этот беспилотник не просто пролетал где-то рядом с границей, осуществляя разведку или наблюдение, а разведывал непосредственно территорию Ирана и/или искал себе цель", — говорится в материале.

На Ближнем Востоке беспилотники Wing Loong II находятся на вооружении нескольких стран. Среди них — Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Как пишет Defense Express, Эр-Рияд пока придерживается относительно сдержанной позиции и в основном ограничивается оборонными действиями в отношении Ирана. ОАЭ ранее заявляли о праве на ответ после иранских атак на их инфраструктуру, в частности на радиолокационные системы и самолеты раннего предупреждения.

Беспилотник Wing Loong II считается китайским аналогом американского MQ-9 Reaper. Аппарат массой около 4,2 тонн может нести до 430 кг вооружения и находиться в воздухе более 30 часов, что делает его эффективным инструментом для разведки и точечных ударов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран ответил на ультиматум Трампа по поводу Ормузского пролива.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на обращение Трампа по Ирану.



Источник: https://defence-ua.com/army_and_war/zbittja_kitajskogo_wing_loong_ii_nad_iranom_svidchit_pro_te_scho_do_vijni_prijednalas_sche_odna_krajina_tozh_hto_tse_i_na_scho_tam_poljuvali-22450.html
