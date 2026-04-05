logo_ukra

BTC/USD

69104

ETH/USD

2121.55

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Близький Схід У війну з Іраном приєдналась ще одна країна: який об'єкт збили
commentss НОВИНИ Всі новини

У війну з Іраном приєдналась ще одна країна: який об'єкт збили

Іран заявив про знищення китайського безпілотника Wing Loong II біля Шираза.

5 квітня 2026, 10:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У небі над Іран було знищено ударний безпілотник китайського виробництва Wing Loong II. Інцидент може свідчити про розширення кола держав, які беруть участь у військових операціях проти Ірану. 

Китайський дрон Wing Loong II. Фото: AFP

Як пише Defense Express, за даними іранської сторони, дрон Wing Loong II збили сили Корпусу вартових ісламської революції. Військові оприлюднили відео моменту знищення апарата, а згодом у мережі з’явилися фотографії уламків безпілотника.

Китайський дрон упав у районі міста Шираз. Як вказує Defense Express, це глибока частина території Ірану, що може свідчити про проведення розвідувальної місії або спробу знайти конкретну ціль. Саме поблизу цього міста розташовані стратегічні військові об’єкти, зокрема так зване "ракетне місто" та виробничі потужності, пов’язані з програмою балістичних ракет.

У війну з Іраном приєдналась ще одна країна: який об'єкт збили - фото 2

Іран збив китайський дрон Wing Loong II

Аналітики звертають увагу, що США та Ізраїль не використовують китайські безпілотники такого типу. Тому поява Wing Loong II над Іраном може означати участь іншої держави у конфлікті.

"Іран збив китайський безпілотник Wing Loong II, що свідчить про те, що до ударів по Ірану приєдналась ще одна країна… цей безпілотник не просто пролітав десь поряд з кордоном здійснюючи розвідку чи спостереження, а розвідував безпосередньо територію Ірану та/або шукав собі ціль", — йдеться у матеріалі.

На Близькому Сході безпілотники Wing Loong II перебувають на озброєнні лише кількох країн. Серед них Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. 

Як пише Defense Express, Ер-Ріяд поки що дотримується відносно стриманої позиції та здебільшого обмежується оборонними діями щодо Ірану. Натомість ОАЕ раніше заявляли про право на відповідь після іранських атак на їхню інфраструктуру, зокрема на радіолокаційні системи та літаки раннього попередження.

Безпілотник Wing Loong II вважається китайським аналогом американського MQ-9 Reaper. Апарат масою близько 4,2 тонни може нести до 430 кг озброєння та перебувати у повітрі понад 30 годин, що робить його ефективним інструментом для розвідки та точкових ударів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран відповів на ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки.

Також "Коментарі" писали, що Китай відреагував на звернення Трампа щодо Ірану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://defence-ua.com/army_and_war/zbittja_kitajskogo_wing_loong_ii_nad_iranom_svidchit_pro_te_scho_do_vijni_prijednalas_sche_odna_krajina_tozh_hto_tse_i_na_scho_tam_poljuvali-22450.html
Теги:

Новини

Всі новини