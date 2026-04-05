У війну з Іраном приєдналась ще одна країна: який об'єкт збили

У небі над Іран було знищено ударний безпілотник китайського виробництва Wing Loong II. Інцидент може свідчити про розширення кола держав, які беруть участь у військових операціях проти Ірану.

Як пише Defense Express, за даними іранської сторони, дрон Wing Loong II збили сили Корпусу вартових ісламської революції. Військові оприлюднили відео моменту знищення апарата, а згодом у мережі з’явилися фотографії уламків безпілотника.

Китайський дрон упав у районі міста Шираз. Як вказує Defense Express, це глибока частина території Ірану, що може свідчити про проведення розвідувальної місії або спробу знайти конкретну ціль. Саме поблизу цього міста розташовані стратегічні військові об’єкти, зокрема так зване "ракетне місто" та виробничі потужності, пов’язані з програмою балістичних ракет.

Іран збив китайський дрон Wing Loong II

Аналітики звертають увагу, що США та Ізраїль не використовують китайські безпілотники такого типу. Тому поява Wing Loong II над Іраном може означати участь іншої держави у конфлікті.

"Іран збив китайський безпілотник Wing Loong II, що свідчить про те, що до ударів по Ірану приєдналась ще одна країна… цей безпілотник не просто пролітав десь поряд з кордоном здійснюючи розвідку чи спостереження, а розвідував безпосередньо територію Ірану та/або шукав собі ціль", — йдеться у матеріалі.

На Близькому Сході безпілотники Wing Loong II перебувають на озброєнні лише кількох країн. Серед них Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Як пише Defense Express, Ер-Ріяд поки що дотримується відносно стриманої позиції та здебільшого обмежується оборонними діями щодо Ірану. Натомість ОАЕ раніше заявляли про право на відповідь після іранських атак на їхню інфраструктуру, зокрема на радіолокаційні системи та літаки раннього попередження.

Безпілотник Wing Loong II вважається китайським аналогом американського MQ-9 Reaper. Апарат масою близько 4,2 тонни може нести до 430 кг озброєння та перебувати у повітрі понад 30 годин, що робить його ефективним інструментом для розвідки та точкових ударів.

