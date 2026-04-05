Іран відповів на 48-годинний ультиматум Трампа: деталі

Іран різко відкинув ультиматум президента США Дональда Трампа щодо зняття блокади з Ормузької протоки. У Тегерані пригрозили Сполученим Штатам "воротами пекла" та назвали Трампа "неврівноваженим дурнем".

Генерал Алі Абдоллахі Аліабаді. Фото з відкритих джерел

Президент США дав іранській владі 48 годин на те, щоб зняти блокаду Ормузької протоки та укласти угоду з Вашингтоном. У протилежному випадку Трамп попередив, що на Іран "обрушиться все пекло". У Тегерані відреагували на погрози американського лідера.

Голова комітету з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ібрагім Азізі заявив, що у разі ескалації американські військові самі можуть "опинитися у пеклі".

"Іран відправить тебе і твоїх солдатів у глибини пекла — туди, де вам завжди було місце", — написав Азізі у соцмережі X, звертаючись до Трампа.

Ще жорсткіше щодо ультиматуму Трампа висловився представник вищого військового командування Ірану генерал Алі Абдоллахі Аліабаді.

"Агресивний і войовничий президент США після низки поразок у безпорадній, нервовій, неврівноваженій та дурній манері взяв на себе сміливість погрожувати іранській інфраструктурі та активам", — сказав Алі Абдоллахі Аліабаді.

Нагадаємо, що 4 квітня Трамп оголосив ультиматум Ірану. За його словами, в Тегерану лишилося 48 годин до укладання угоди щодо Ормузької протоки, інакше США завдадуть нових ударів.

Це не перший ультиматум Вашингтона. Ще у березні Трамп висував Тегерану 48-годинну вимогу щодо розблокування протоки та погрожував ударами по іранській енергетичній інфраструктурі. Згодом Трамп кілька разів переносив дедлайн пояснюючи це переговорами між сторонами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп перейшов в "режим паніки" через нові втрати США у війні з Іраном.

Також "Коментарі" писали, що прем’єр Австралії поставив різку вимогу до Трампа щодо війни проти Ірану.