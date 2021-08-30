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Главная Новости Мир Ближний Восток В Йемене во время ракетного обстрела погибли 40 военных
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В Йемене во время ракетного обстрела погибли 40 военных

Тела некоторых военных полностью сгорели

сегодня, 22:04
Автор:

Ольга Чародий

В результате ракетного обстрела военной базы Аль-Анад в провинции Лахдж на юге Йемена погибли 40 военнослужащих, более 60 раненых. Об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря Южнго переходного совета Мухаммеда ан-Накиб. По его словам, состояние некоторых раненых оценивается как критическое, число погибших может возрасти.

В Йемене во время ракетного обстрела погибли 40 военных

Йемень - фото из открытых источников

Тела некоторых военных полностью сгорели. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка. Но местные СМИ пишут, что ракетному обстрелу базу подвергли сторонники мятежного движения Ансар Аллах, так называемые хуситы. Всего было выпущено три баллистические ракеты.

Напомним, посольство США в "зеленой" зоне Багдада, Ирак, подверглось ракетному обстрелу. Источники из службы безопасности сообщили агентству, что несколько ракет упали в "зеленой" зоне. Корреспондент The National Джойс Карам поделилась видео перехвата ракет в Твиттере и написала, что посольство "подверглось обстрелу из ракет Катюша и минометных снарядов". Одна из ракет попала в жилой дом, как пишут очевидцы в Твиттере. Сотрудники службы безопасности Ирака также сообщили AP на условиях анонимности, что система защиты посольства C-RAM сбила ракеты в воздухе, что привело к повреждению имущества и припаркованных автомобилей. Сообщений о жертвах не поступало. Атака произошла накануне годовщины убийства иранского генерала Касима Сулеймани. 

Сотрудники службы безопасности Ирака также сообщили AP на условиях анонимности, что система защиты посольства C-RAM сбила ракеты в воздухе, что привело к повреждению имущества и припаркованных автомобилей. Сообщений о жертвах не поступало. Атака произошла накануне годовщины убийства иранского генерала Касима Сулеймани. 


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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%B3%D0%B5-%D0%B9%D0%B5%D0%BC%
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