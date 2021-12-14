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В Южном Судане почти сто человек умерло от загадочной болезни

Эксперты подозревали холеру из-за того, что регион пережил наводнение

14 декабря 2021, 22:56
Автор:

Ольга Чародий
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что расследует загадочные случаи смерти 89 человек, умерших от неизвестной болезни в Фангаке (Южный Судан). Об этом сообщает информационное агентство BBC. На минувшей неделе местное министерство здравоохранения сообщило, что неизвестная болезнь унесла жизни десяткам людей в этом районе. Он стал одним из наиболее пострадавших от недавнего наводнения. Эксперты подозревали холеру из-за того, что регион пережил наводнение. Однако первые анализы дали отрицательные результаты.

В Южном Судане почти сто человек умерло от загадочной болезни

Судан - фото из открытых источников

“Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы она оценила риски и провела расследование; именно так эксперты смогут собрать образцы у больных людей. Но предварительно у нас уже 89 смертей”, – заявила представительница по ВОЗ Шейла Бая.

Она сказала, что до района Фангак невозможно добраться из-за наводнения, и команда ждала вертолет, чтобы вернуть их в столицу Джубы в среду. Кроме того, по данным СМИ, произошла массовая гибель домашних животных. Люди столкнулись с нехваткой продовольствия, медучреждения переполнены.

Напомним, в Судане после военного переворота уволили из-под домашнего ареста премьера страны Абдаллу Гамдока, он вернулся на занимаемую должность. Об этом сообщает агентство Associated Press. Гамдок в воскресенье подписал соглашение с военными, согласно которому он будет восстановлен в должности. Соглашение, о котором было объявлено в прямом эфире государственного телевидения Судана, предусматривает создание независимого технократического кабинета министров, возглавляемого Абдаллой Гамдок. Новое правительство будет работать до проведения выборов.

Однако непонятно, какие полномочия будут у нового правительства. Соглашение также предусматривает, что военные уволят чиновников и политиков, арестованных после переворота 25 октября. Суданцы массово выходят на улицы после военного переворота. Соглашение было подписано через несколько дней после того, как врачи заявили, что по меньшей мере 15 человек были убиты во время демонстраций против переворота. Соглашение также предусматривает, что будет проведено расследование по выявлению виновных в убийствах и ранениях гражданских лиц и военнослужащих.




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