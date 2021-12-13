logo

BTC/USD

47124.13

ETH/USD

3807.83

LTC/USD

147.48

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

30.73

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток В зоопарке лев набросился на 2-летнюю девочку и откусил ей руку: отец впал в кому после увиденного
commentss НОВОСТИ Все новости

В зоопарке лев набросился на 2-летнюю девочку и откусил ей руку: отец впал в кому после увиденного

В зоопарке Йемена лев откусил руку ребёнку

сегодня, 18:06
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Йемене лев напал на человека. Об это пишет издание Gulf News. 

В зоопарке лев набросился на 2-летнюю девочку и откусил ей руку: отец впал в кому после увиденного

Лев. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в местном зоопарке. Сообщается, что лев напал на двухлетнего ребёнка. 

Отец со своей дочерью пришел в зоопарк и в какой-то момент девочка просунула руку в вольер хищника. Лев заметил это и напал. Животное вонзилось в руку своей жертвы и откусил её. 

Трагедия произошла на глазах у отца, который в этот момент фотографировал девочку. Увидев произошедшее мужчина потерял сознание и впал в кому. 

Обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение. 

Как пишет издание, после происшествия правозащитники возложили ответственность за случившееся на отца пострадавшей и администрацию зоопарка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Сингапуре на мужчину набросились разъяренные выдры. Происшествие случилось в тот момент, когда британец прогуливался по ботаническому саду со своим приятелем. Во время прогулки они заметили несколько десятков выдр с детенышами. Пострадавший рассказал, что из-за того что на улице было темно один из посетителей сада не заметил животных и случайно наступил на них. После этого выдры набросились на британца. В результате происшествия потерпевший получил около 20 ранений. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Замбии на молодую британку напал крокодил, когда она занималась рафтингом. Хищник схватил пострадавшую за ногу и пытался утащить под воду. На помощь девушке поспешили её друзья. Сообщается, что с их помощью пострадавшей удалось отбиться от животного. В настоящее время её жизни ничего не угрожает. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gulfnews.com/world/gulf/yemen/lion-bites-off-two-year-old-girls-hand-in-yemen-zoo-1.84346333
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!