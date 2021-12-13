В зоопарке лев набросился на 2-летнюю девочку и откусил ей руку: отец впал в кому после увиденного

В Йемене лев напал на человека. Об это пишет издание Gulf News.

Лев. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в местном зоопарке. Сообщается, что лев напал на двухлетнего ребёнка.

Отец со своей дочерью пришел в зоопарк и в какой-то момент девочка просунула руку в вольер хищника. Лев заметил это и напал. Животное вонзилось в руку своей жертвы и откусил её.

Трагедия произошла на глазах у отца, который в этот момент фотографировал девочку. Увидев произошедшее мужчина потерял сознание и впал в кому.

Обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Как пишет издание, после происшествия правозащитники возложили ответственность за случившееся на отца пострадавшей и администрацию зоопарка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Сингапуре на мужчину набросились разъяренные выдры. Происшествие случилось в тот момент, когда британец прогуливался по ботаническому саду со своим приятелем. Во время прогулки они заметили несколько десятков выдр с детенышами. Пострадавший рассказал, что из-за того что на улице было темно один из посетителей сада не заметил животных и случайно наступил на них. После этого выдры набросились на британца. В результате происшествия потерпевший получил около 20 ранений.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Замбии на молодую британку напал крокодил, когда она занималась рафтингом. Хищник схватил пострадавшую за ногу и пытался утащить под воду. На помощь девушке поспешили её друзья. Сообщается, что с их помощью пострадавшей удалось отбиться от животного. В настоящее время её жизни ничего не угрожает.

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