Думал, что погибнет: в Сингапуре на мужчину набросились разъяренные выдры

В Сингапуре на мужчину напали выдры. Об этом пишет издание BBC.

Выдра. Фото из открытых источников

Британец, который проживает в Сингапуре рассказал о том, что был атакован выдрами в ботаническом саду. Сообщается, что инцидент произошел в конце прошлого месяца. 60-летний мужчина вместе с другом прогуливался по территории ботанического сада и в какой-то момент они заметили несколько десятков выдр с детенышами.

Мужчина предполагает, что животные были спровоцированы бегуном, который, возможно, не заметил их, так как было еще раннее утро. Спортсмен наступил на них.

Как передает издание, после этого, выдры "сошли с ума" и напали на британца, укусили его за лодыжки, и тот упал на землю. После чего животные начали кусать свою жертву за ягодицы и ноги. Когда мужчина подняли руки, чтобы закрыть лицо, одна из выдр укусила его за палец.

По словам потерпевшего, его друг резко закричал на нападающих животных, и те отбежали в сторону. СМИ пишет, что в результате происшествия мужчина попал в медицинское учреждение, где ему наложили численные швы на раны. Всего пострадавший получил более двух десятков ранений.

"Я действительно думал, что умру", — прокомментировал инцидент пострадавший британец.



Сообщается, что представители парка на данный момент проводят расследование по данному факту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Италию обрушился мощный водяной смерч. Стихия бушевала рядом с городом Фюмичино, который находится неподалеку от Рима. Вихрь пронесся по побережью и растворился в облаках через пятнадцать минут.

Также издание "Комментарии" писало о том, что в Замбии на молодую туристку из Великобритании напал разъяренный крокодил. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!