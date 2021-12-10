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Думал, что погибнет: в Сингапуре на мужчину набросились разъяренные выдры

Выдры напали на британца в ботаническом саду Сингапура

сегодня, 19:28
Автор:

Денис Подставной
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В Сингапуре на мужчину напали выдры. Об этом пишет издание BBC. 

Думал, что погибнет: в Сингапуре на мужчину набросились разъяренные выдры

Выдра. Фото из открытых источников

Британец, который проживает в Сингапуре рассказал о том, что был атакован выдрами в ботаническом саду. Сообщается, что инцидент произошел в конце прошлого месяца. 60-летний мужчина вместе с другом прогуливался по территории ботанического сада и в какой-то момент они заметили несколько десятков выдр с детенышами. 

Мужчина предполагает, что животные были спровоцированы бегуном, который, возможно, не заметил их, так как было еще раннее утро. Спортсмен наступил на них. 

Как передает издание, после этого, выдры "сошли с ума" и напали на британца, укусили его за лодыжки, и тот упал на землю. После чего животные начали кусать свою жертву за ягодицы и ноги. Когда мужчина подняли руки, чтобы закрыть лицо, одна из выдр укусила его за палец. 

По словам потерпевшего, его друг резко закричал на нападающих животных, и те отбежали в сторону. СМИ пишет, что в результате происшествия мужчина попал в медицинское учреждение, где ему наложили численные швы на раны. Всего пострадавший получил более двух десятков ранений. 

"Я действительно думал, что умру", — прокомментировал инцидент пострадавший британец. 

Сообщается, что представители парка на данный момент проводят расследование по данному факту. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Италию обрушился мощный водяной смерч. Стихия бушевала рядом с городом Фюмичино, который находится неподалеку от Рима. Вихрь пронесся по побережью и растворился в облаках через пятнадцать минут. 

Также издание "Комментарии" писало о том, что в Замбии на молодую туристку из Великобритании напал разъяренный крокодил. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-59592355?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom
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