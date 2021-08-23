Великобритания созывает заседания G7 для обсуждения афганского кризиса: что следует понять для себя Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что созвал на вторник, 24 августа, встречу лидеров G7 для обсуждения кризиса в Афганистане. Он призвал международное сообщество найти способы предотвратить его эскалацию. Военные эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему этот конфликт стал возможен, как он может развиваться далее, что следует понять для себя Украине.

Афганистан (фото из открытых источников)

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж подчеркивает, что ситуация в Афганистане доказывает – попытка копировать некие модели (американские, европейские), тем более, когда они не просто вводятся, а даже навязываются, не работает.

"В Афганистан вбухивали огромные средства. И что? Украине следует понять: мы должны создать СВОЮ модель, на собственной ментальной базе, на собственной культуре. Не управлять нами должны, а мы формировать свое общество, но использовать передовые стандарты. Не обязательно именно европейские, но обязательно – общецивилизационные. Свобода, ценность человека, демократия, активные прогресс, атикоррупционная модель, которая создается не только на базе полиции и СБУ, а и на соответствующих экономических, финансовых критериях, которые не позволяют существовать коррупции в принципе, – отмечает генерал. – Нужен простой небольшой налог на все форматы экономики, бизнеса, торговли, зарплаты пенсий в 5-10%. И должна взимать его не налоговая, не полиция контролировать, а делать всё банковская система, автоматически, не позволяя создавать систему коррупции. Без участия человека – всё автоматом, в формате небольшой финансовой нагрузки, с любой операции. Это, а также перекрытие всех теневых схем, оффшоров, даст нам толчок. Тот самый, который не смогли дать Афганистану никакие вливания".

Но это, по мнению Николая Муженко, возможно лишь при мощной команде, мощной общественной системе, мощной политической воле. При всём том, чего не было в Афганистане. И, к сожалению, чего не просматривается в Украине.

"Общество должно контролировать и президента, и премьера, и ВР, и местные органы власти. И иметь право решающего голоса. У нас же делается ставка на систему подавления. Закрываются медиа, повышаются налоги, тарифы. Это ни к чему хорошему не приведет. Никакая модель, навязанная извне, основанная на авторитаризме, на подавлении инакомыслия, не работает. В Украине должна быть создана своя модель, причем своей — новой и мощной – элитой. К сожалению, сейчас у нас этого нет. А потому нет гармонии ни в одной из сфер – ни в духовной, ни в политической, ни в экономической, ни в технологической, ни в ментальной, ни в системе обороны и безопасности. И либо мы выучим уроки Афганистана и свои собственные, либо ничего хорошего нас впереди не ждет", – резюмирует генерал.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин уверен, что Украине из ситуации в Афганистане, следует сделать такой вывод: любая власть, которая держится на коррупции, будущего не имеет. Даже если она, как афганская, пользовалась поддержкой США, представителей ЕС и так далее. Рано или поздно от нее отвернуться те, кто поддерживал – и сметут те, кто давно этого хотел. Как отвернулись от афганских властей недавние союзники – и расправил крылья "Талибан".



"Еще один важный для нас момент. У Украины и Афганистана общее то, что часть территории является сепаратистскими. У нас это ОРДЛО, в Афгане сейчас – Северный Альянс, Панджшерское ущелье, анклав, где создали антиталибанское сопротивление. И этот анклав будет пользоваться поддержкой извне. А если сепаратисты получают помощь извне, это приводит к длительному и кровопролитному противостоянию. Кто-кто, а мы это понимаем", – отмечает Влад Волошин.

Тревожным он считает то, что во всей Центральной Азии, похоже, начинается новый виток затяжного конфликта. И он, прогнозирует военный эксперт, будет длительным, потому что в этом узле завязаны интересы ряда государств. В том числе таких мощных геополитических игроков как США, Китай, РФ, Великобритания, Турция, Иран.

"Есть нехорошее предчувствие, что начинается новая эпоха войн в истории человечества. И она начинает она именно с Афганистана", – подчеркивает Влад Волошин.

Ранее эксперты рассказали "Комментариям", какие уроки должна извлечь для себя Украина из ситуации в Афганистане.

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