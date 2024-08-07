Визит отменяется: Зеленский отложил поездку в Израиль

Планы изменены: визит Зеленского в Израиль отложен по решению Украины, и пока новая дата не установлена. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Посол также поблагодарил Зеленского за его поддержку Израилю и выразил надежду на скорую встречу с украинским президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский отложил запланированный визит в Израиль

"Мы ценим призыв президента, сделанный сразу после 7 октября, к мировым лидерам приехать в Израиль, проявить солидарность. К сожалению, сам президент не приехал до сих пор в Израиль. Мы надеемся, что этот визит таки состоится. Мы будем рады видеть президента Зеленского в Израиле в любой момент", — отметил он.

Посол также подчеркнул, что украинское общество активно поддерживает Израиль, что, по его словам, делает Украину одной из самых дружественных к Израилю стран в Европе.

"Однозначно была замечена позиция Украины, однозначно замечена поддержка со стороны Украины. Украина, я говорил это во многих интервью, – одна из самых произраильских стран в Европе. Причем, мы чувствуем это на всех уровнях, и что особенно важно, мы чувствуем это в плане общественного мнения Украины, однозначно на стороне Израиля", — заявил посол.

На данный момент обе страны согласовывают новые даты визита, чтобы обеспечить успешную встречу и дальнейшее укрепление отношений.

Читайте также на портале “Комментарии” — Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отправили сообщения в Иран и Израиль с призывом не обострять конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times of Israel.