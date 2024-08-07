Визит отменяется: Зеленский отложил поездку в Израиль

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Черновалова Кристина
Планы изменены: визит Зеленского в Израиль отложен по решению Украины, и пока новая дата не установлена. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Посол также поблагодарил Зеленского за его поддержку Израилю и выразил надежду на скорую встречу с украинским президентом.
Президент Украины Владимир Зеленский отложил запланированный визит в Израиль
Посол также подчеркнул, что украинское общество активно поддерживает Израиль, что, по его словам, делает Украину одной из самых дружественных к Израилю стран в Европе.
На данный момент обе страны согласовывают новые даты визита, чтобы обеспечить успешную встречу и дальнейшее укрепление отношений.
Читайте также на портале “Комментарии” — Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отправили сообщения в Иран и Израиль с призывом не обострять конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times of Israel.
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