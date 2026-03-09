Война на Ближнем Востоке может обостриться еще больше: какое решение приняла Турция

Турция начала переброску боевой авиации и средств противовоздушной обороны на территорию Турецкой Республики Северного Кипра. Речь идет о шести истребителях F-16 и дополнительных системах ПВО, которые должны усилить военное присутствие Анкары в регионе на фоне стремительно ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке.

Истребители F-16. Фото: из открытых источников

О развертывании сил официально сообщило Министерство обороны Турции. В ведомстве отметили, что переброска началась 9 марта и осуществляется в рамках поэтапного плана по укреплению безопасности и обороны региона.

В министерстве подчеркнули, что усиление группировки позволит значительно повысить уровень защиты Турецкой Республики Северного Кипра. При этом в Анкаре не исключают дальнейших шагов.

"После оценки развития событий могут быть приняты дополнительные меры безопасности, если это будет признано необходимым", — заявили в оборонном ведомстве.

Военные аналитики отмечают, что размещение турецких истребителей на Северном Кипре имеет не только оборонительное значение. По данным издания "Милитарный", эти самолеты потенциально могут использоваться в более широких операциях на Ближнем Востоке.

В частности, речь может идти о возможном участии авиации в ударах по территории Ирана, а также о применении против вооруженных группировок в Сирии или Ираке, где Турция регулярно проводит военные операции.

Турецкие ВВС обладают одним из крупнейших парков истребителей F-16 в мире – около 260 самолетов. На вооружении находятся машины разных модификаций – от более ранних Block 30 до современных Block 50+.

Большая часть этих самолетов была произведена в самой Турции по американской лицензии. После осложнения отношений с США Анкара начала собственную программу модернизации, позволяющую обновлять F-16 до уровня, близкого к новейшей версии Block 70 Viper. Это дает стране возможность сохранять боеспособность авиации без полной зависимости от западных поставщиков.

