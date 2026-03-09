Війна на Близькому Сході може загостритися ще більше: яке рішення ухвалила Туреччина

Туреччина розпочала перекидання бойової авіації та засобів протиповітряної оборони на територію Турецької Республіки Північного Кіпру. Йдеться про шість винищувачів F-16 і додаткові системи ППО, які повинні посилити військову присутність Анкари в регіоні на тлі ситуації, що стрімко погіршується на Близькому Сході.

Винищувачі F-16. Фото: з відкритих джерел

Про розгортання сил офіційно повідомило Міністерство оборони Туреччини. У відомстві зазначили, що перекидання розпочалося 9 березня і здійснюється у рамках поетапного плану щодо зміцнення безпеки та оборони регіону.

У міністерстві наголосили, що посилення угруповання дозволить значно підвищити рівень захисту Турецької Республіки Північного Кіпру. При цьому в Анкарі не відкидають подальших кроків.

"Після оцінки розвитку подій можуть бути вжиті додаткові заходи безпеки, якщо це буде визнано за необхідне", — заявили в оборонному відомстві.

Військові аналітики зазначають, що розміщення турецьких винищувачів на Північному Кіпрі має не лише оборонне значення. За даними видання "Мілітарний", ці літаки потенційно можуть використовуватись у ширших операціях на Близькому Сході.

Зокрема, може йтися про можливу участь авіації в ударах по території Ірану, а також про застосування проти збройних угруповань у Сирії чи Іраку, де Туреччина регулярно проводить воєнні операції.

Турецькі ВПС мають один із найбільших парків винищувачів F-16 у світі – близько 260 літаків. На озброєнні знаходяться машини різних модифікацій — від ранніх Block 30 до сучасних Block 50.

Більшість цих літаків було вироблено в самій Туреччині за американською ліцензією. Після ускладнення відносин із США Анкара розпочала власну програму модернізації, що дозволяє оновлювати F-16 до рівня, близького до новітньої версії Block 70 Viper. Це дає можливість зберігати боєздатність авіації без повної залежності від західних постачальників.

