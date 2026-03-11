Война на Ближнем Востоке: на Западе назвали главный просчет Трампа

Планируя военную операцию на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп серьезно недооценил реакцию Ирана. Именно это, по оценкам журналистов The New York Times, явилось ключевой ошибкой Вашингтона.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

После ударов США и Израиля по иранским целям Тегеран ответил гораздо жестче, чем прогнозировали в американской администрации. Иран пригрозил атаками на нефтяные танкеры и фактически заблокировал движение в Ормузском проливе – стратегическом морском коридоре, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Еще до начала боевых действий министр энергетики США Крис Райт заявлял, что перебои со снабжением нефти будут минимальными. Подобную позицию разделял и Трамп, считая возможные последствия краткосрочными. Однако ситуация развилась иначе: судоходство в Персидском заливе резко сократилось, мировые цены на нефть взлетели, а стоимость бензина в США начала стремительно расти.

Дополнительную путаницу вызвал пост Райта в соцсетях, где он сообщил о якобы успешном сопровождении танкера кораблями ВМС США через пролив. Фондовые рынки мгновенно отреагировали на рост. Но уже через несколько часов сообщение удалили – сопровождения не было, что снова обрушили котировки.

После закрытого брифинга сенатор Кристофер Мерфи заявил, что у администрации фактически нет четкой стратегии открытия Ормузского пролива. По его словам, в Вашингтоне до сих пор не знают, как обеспечить безопасное судоходство.

Между тем, стоимость конфликта стремительно растет: только за первые два дня боевых действий США потратили боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов. Глава Пентагона Пит Гегсет уже пригрозил массированными ударами по иранским судам в районе пролива.

В ответ иранский политик Али Лариджани заявил, что Ормузский пролив "либо станет проливом мира, либо проливом страданий для тех, кто разжигает войну". Между тем, Трамп призвал экипажи танкеров "проявить смелость" и продолжать проходить опасный маршрут.

