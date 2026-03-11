Ситуація на Близькому Сході загострюється: в Ірані зробили заяву, що насторожує

Іранський Ісламський революційний гвардійський корпус (IRGC) заявив, що почав "найінтенсивнішу і найпотужнішу операцію" з початку війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "CNN", з посиланням на державну телерадіокомпанію Ірану "IRIB".

Іран. Фото: з відкритих джерел

Офіційний Тегеран заявив, що його нічна атака включала запуск ракет, у тому числі балістичних великої дальності Khorramshahr, з метою в Ізраїлі та американських об'єктів у регіоні.

"Ми продовжимо наші цілеспрямовані та потужні атаки, і в ході цієї війни ми думаємо лише про повну капітуляцію ворога. Війна закінчиться лише тоді, коли тінь війни зникне з нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр оборони США Піт Гегсет звернувся до нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменея із закликом відмовитися від прагнення отримати ядерну зброю. Відповідну заяву глава Пентагону зробив на брифінгу у Вашингтоні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Піт Гегсет заявив, що Моджтабі Хаменеї слід ухвалити пропозицію президента США Дональда Трампа і чітко заявити про відмову від ядерної програми.

"Новому лідеру Ірану було б мудро прислухатися до слів нашого президента, який полягає в тому, щоб не прагнути ядерної зброї, і заявити про це", – сказав Гегсет.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Адміністрація президента США Дональда Трампа кілька місяців тому відмовилася від пропозиції України передати перевірені на фронті технології боротьби з іранськими ударними дронами. Тепер у Вашингтоні визнають, що це рішення могло б стати серйозним тактичним прорахунком. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.