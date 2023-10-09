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Война с ХАМАС затягивается: в Армии обороны Израиля сделали тревожное заявление

Бои идут в шести приграничных городах Израиля

сегодня, 10:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) все еще противостоит боевикам ХАМАС. На юге Израиля более чем через 48 часов после внезапной террористической атаки продолжаются ожесточенные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN", со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

Война с ХАМАС затягивается: в Армии обороны Израиля сделали тревожное заявление

Армия обороны Израиля. Фото: из открытых источников

"Мы все еще боремся. Семь-восемь открытых мест вокруг Газы, где наши воины все еще борются с террористами", – рассказал подполковник Ричард Хехт. — "Это отнимает у нас больше времени, чем мы ожидали... Мы думали, что сегодня утром будем в лучшем месте".


По информации "Times of Israel", бои продолжаются в шести израильских городах на границе с сектором Газа.

Израильские военные считают, что на территории Израиля до сих пор находится много боевиков, которые захватили территории Израиля еще в субботу, когда и произошёл прорыв линии разграничения. Также вполне возможно, допускают в Армии обороны Израиля, что бойцы ХАМАС все еще пересекают территорию Израиля из Газы, ведь есть участки, где это все еще возможно. В то же время израильская армия не прекращает прицельно бить по местам массового скопления террористов, перед тем, как отправиться в Израиль.

При этом в Израиле вновь акцентировали внимание на том, что идет самая настоящая война, а не просто спецоперация. Поэтому израильская армия наносит массированные удары, не предупреждая перед этим гражданское население.

"Когда они (боевики – ред.) вошли и забросали гранатами наши машины скорой помощи, они не стучали по крыше. Это война. Масштабы другие", — заявил Гехт.

Читайте также на портале "Комментарии" — с дикарями больше никто разговаривать не будет: в Израиле озвучили главную цель в войне.

Также издание "Комментарии" сообщало – идут третьи сутки после атаки ХАМАС на Израиль. Эскалация продолжается. Ливанская "Хезболла", поддерживаемая Ираном, начала атаковать юг Израиля. И израильский военно-политический кабинет ввел в действе пункт "40 алеф", что фактически означает признание состояния войны. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-gaza-attack-10-09-23/index.html
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