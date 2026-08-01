Война усилится: откуда США призвали американцев срочно уезжать

Соединенные Штаты призвали своих граждан воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока и быть готовыми к немедленной эвакуации в случае резкого обострения ситуации безопасности. Соответствующие предупреждения обнародовали американские дипломатические представительства в Израиле и других государствах региона, сообщает The Times of Israel.

США. Фото: из открытых источников

В дипломатических учреждениях подчеркнули, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, а развитие событий может быть непредсказуемым. Особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывают последние действия Ирана, который, как отмечается в сообщении, демонстрирует готовность наносить удары без предупреждения и расширять географию атак.

Именно поэтому американцам, уже находящимся в странах региона, рекомендовали заранее подготовиться к возможному выезду. Тем, кто планировал путешествия на Ближний Восток или транзит через местные аэропорты, советуют пересмотреть свои маршруты.

Посольства также призвали внимательно следить за сообщениями авиакомпаний, работой аэропортов и официальными рекомендациями местных властей, поскольку обстановка может меняться очень быстро.

В то же время, американская дипломатическая служба сообщила, что консульские учреждения продолжают работать в штатном режиме. Посольства остаются открытыми для оформления документов и предоставления консульских услуг гражданам США, однако отмечают: нынешняя ситуация требует максимальной осторожности и готовности оперативно реагировать на обострение конфликта.

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