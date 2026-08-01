Війна посилиться: звідки США закликали американців терміново виїжджати

Сполучені Штати закликали своїх громадян утриматися від поїздок до країн Близького Сходу та бути готовими до негайної евакуації у разі різкого загострення безпекової ситуації. Відповідні попередження оприлюднили американські дипломатичні представництва в Ізраїлі та інших державах регіону, повідомляє The Times of Israel.

США. Фото: із відкритих джерел

У дипломатичних установах наголосили, що ситуація на Близькому Сході залишається вкрай напруженою, а розвиток подій може бути непередбачуваним. Особливе занепокоєння у Вашингтоні викликають останні дії Ірану, який, як зазначається у повідомленні, демонструє готовність завдавати ударів без попередження та розширювати географію атак.

Саме тому американцям, які вже перебувають у країнах регіону, рекомендували заздалегідь підготуватися до можливого виїзду. Тим, хто лише планував подорожі на Близький Схід або транзит через місцеві аеропорти, радять переглянути свої маршрути.

Посольства також закликали уважно стежити за повідомленнями авіакомпаній, роботою аеропортів та офіційними рекомендаціями місцевої влади, оскільки обстановка може змінюватися дуже швидко.

Водночас американська дипломатична служба повідомила, що консульські установи продовжують працювати у штатному режимі. Посольства залишаються відкритими для оформлення документів та надання консульських послуг громадянам США, однак наголошують: нинішня ситуація потребує максимальної обережності та готовності оперативно реагувати на будь-яке загострення конфлікту.

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