Війна проти Ірану затягується: що сталося з рейтингом Трампа

Підтримка військової кампанії США проти Ірану продовжує знижуватися, досягнувши одного з найнижчих рівнів початку конфлікту. Про це свідчать результати спільного дослідження Reuters/Ipsos, яке також зафіксувало невелике зростання рейтингу президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, лише 33% американців схвалюють участь США у війні з Іраном. Це мінімальний показник за останні п'ять місяців, протягом яких продовжується збройне протистояння. При цьому рівень схвалення діяльності Трампа зріс до 37%, додавши три відсоткові пункти порівняно з попереднім місяцем.

Проте дослідження показало й іншу тенденцію. Майже сім із десяти опитаних вважають, що президент так і не зміг чітко пояснити американцям, які цілі переслідує Вашингтон у конфлікті з Тегераном. Подібної думки дотримуються не лише демократи та незалежні виборці, а й близько 40% прихильників Республіканської партії.

Як зазначає Reuters, за останні місяці Трамп неодноразово по-різному формулював завдання військової операції, називаючи серед них недопущення створення Іраном ядерної зброї, знищення її ракетного потенціалу і навіть сприяння політичним змінам у країні. У Білому домі при цьому наголошують, що адміністрація не орієнтується на результати соціологічних досліджень, а головним пріоритетом залишається запобігання появі у Тегерана ядерної зброї.

Додатковим чинником суспільного невдоволення стали економічні наслідки війни. Після початку конфлікту ціни на бензин у США помітно зросли, посиливши тиск на сімейні бюджети. На цьому фоні незалежні виборці все частіше висловлюють довіру демократам у питаннях економічної політики, що може суттєво вплинути на розстановку сил перед проміжними виборами до Конгресу, запланованими на листопад.

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