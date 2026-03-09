Трамп сделал новое заявление о сроках завершения войны в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о прекращении боевых действий в Иране он будет принимать совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом американский лидер сказал в своем телефонном интервью для The Times of Israel.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, это взаимно... в определённой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент, но всё будет учтено", – отметил президент США.

В то же время Трамп подчеркнул, что несмотря на то, что мнение Нетаньяху будет учтено, последнее слово всё же останется за ним.

Кроме того, отвечая на вопрос, сможет ли Израиль продолжить войну против Ирана после того, как США прекратят удары, Трамп заявил, что "не думает, что такие действия будут необходимы".

Также, по словам Дональда Трампа, Иран уничтожил бы Израиль, если бы не совместные действия с Нетаньяху.

"Иран собирался уничтожить Израиль и всё вокруг... Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль", – добавил американский лидер.

