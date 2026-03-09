Війна в Ірані розігнала ціни на нафту майже до чотирирічного максимуму: що буде далі

Світові ціни на нафту вранці 9 березня різко зросли і досягли найвищих рівнів із середини 2022 року. Ринок реагує на загострення конфлікту на Близькому Сході, скорочення видобутку рядом країн-експортерів та загрозу перебоїв у судноплавстві через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту. Фото: із відкритих джерел

За даними порталу investing, торги в понеділок почалися з бурхливого зростання. Вже близько 4:30 за київським часом вартість нафти марок Brent та WTI перевищувала 119 доларів за барель. Пізніше котирування дещо скоригувалися, проте залишилися значно вищими за попередні рівні.

Станом на 10:08 за Києвом ціна Brent зросла на 13,97 долара – до 106,66 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 11,13 долара і досягла 102,03 долара за барель.

Однією з причин стрибка цін стало скорочення видобутку нафти поряд близькосхідних виробників. Зокрема, Ірак та Кувейт уже почали зменшувати обсяги виробництва на тлі перебоїв із постачаннями, викликаними війною в регіоні. Аналітики попереджають, що аналогічний крок можуть зробити й інші великі експортери, включаючи Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, оскільки їх нафтосховища поступово заповнюються.

Додатковий тиск на ринок чинить політична ситуація в Ірані. Призначення Моджтаби Хаменеї наступником верховного лідера Алі Хаменеї експерти розглядають як сигнал зміцнення жорсткої лінії Тегерані.

За словами аналітика Rakuten Securities Сатору Йошиди, це ускладнює плани адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зміни режиму в Ірані. Він також припускає, що Тегеран може продовжити спроби блокувати Ормузьку протоку та атакувати нафтову інфраструктуру сусідніх країн.

На цьому тлі експерти не відкидають нового стрибка цін. За прогнозами Йошиди, вартість нафти WTI може у відносно короткий термін зрости до 120–130 доларів за барель, якщо напруженість у регіоні продовжить наростати.

