logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Війна в Ірані розігнала ціни на нафту майже до чотирирічного максимуму: що буде далі
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна в Ірані розігнала ціни на нафту майже до чотирирічного максимуму: що буде далі

Ризик блокади Ормузької протоки та скорочення видобутку в регіоні штовхають ринок вгору — аналітики попереджають про стрибок до $130 за барель

9 березня 2026, 11:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Світові ціни на нафту вранці 9 березня різко зросли і досягли найвищих рівнів із середини 2022 року. Ринок реагує на загострення конфлікту на Близькому Сході, скорочення видобутку рядом країн-експортерів та загрозу перебоїв у судноплавстві через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters.

Війна в Ірані розігнала ціни на нафту майже до чотирирічного максимуму: що буде далі

Ціни на нафту. Фото: із відкритих джерел

За даними порталу investing, торги в понеділок почалися з бурхливого зростання. Вже близько 4:30 за київським часом вартість нафти марок Brent та WTI перевищувала 119 доларів за барель. Пізніше котирування дещо скоригувалися, проте залишилися значно вищими за попередні рівні.

Станом на 10:08 за Києвом ціна Brent зросла на 13,97 долара – до 106,66 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 11,13 долара і досягла 102,03 долара за барель.

Однією з причин стрибка цін стало скорочення видобутку нафти поряд близькосхідних виробників. Зокрема, Ірак та Кувейт уже почали зменшувати обсяги виробництва на тлі перебоїв із постачаннями, викликаними війною в регіоні. Аналітики попереджають, що аналогічний крок можуть зробити й інші великі експортери, включаючи Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, оскільки їх нафтосховища поступово заповнюються.

Додатковий тиск на ринок чинить політична ситуація в Ірані. Призначення Моджтаби Хаменеї наступником верховного лідера Алі Хаменеї експерти розглядають як сигнал зміцнення жорсткої лінії Тегерані.

За словами аналітика Rakuten Securities Сатору Йошиди, це ускладнює плани адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зміни режиму в Ірані. Він також припускає, що Тегеран може продовжити спроби блокувати Ормузьку протоку та атакувати нафтову інфраструктуру сусідніх країн.

На цьому тлі експерти не відкидають нового стрибка цін. За прогнозами Йошиди, вартість нафти WTI може у відносно короткий термін зрости до 120–130 доларів за барель, якщо напруженість у регіоні продовжить наростати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про припинення бойових дій в Ірані він прийматиме спільно з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це американський лідер сказав у своєму телефонному інтерв'ю The Times of Israel.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/us-oil-prices-jump-supply-fears-amid-expanding-us-israeli-war-with-iran-2026-03-08/
Теги:

Новини

Всі новини