Война в Иране усилится еще больше: к чему готовятся Израиль и США

Израиль уже не скрывает, что готовится существенно нарастить интенсивность ударов по Ирану уже на этой неделе. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац, сообщает The Times of Israel.

По его словам, Армия обороны Израиля вместе с американскими военными значительно усилит атаки против иранских объектов и инфраструктуры. Речь идет не только о военных целях, но и о системных ударах по возможностям, которые, как считают в Тель-Авиве, представляют угрозу безопасности государства.

Кац подчеркнул, что Израиль намерен действовать решительно и без компромиссов. Среди ключевых задач – ликвидация командных центров, уничтожение руководства и ослабление стратегического потенциала Ирана. По его словам, кампания будет продолжаться до тех пор, пока не будут полностью устранены угрозы как для Израиля, так и для интересов США в регионе.

В Минобороны Израиля подчеркивают: речь идет о долгосрочной операции, которая не завершится до достижения всех поставленных военных целей. Власти страны демонстрируют готовность к дальнейшей эскалации, несмотря на риски расширения конфликта.

Аналитики отмечают, что усиление ударов может оказать существенное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке, где напряжение и без того остается высоким. Расширение масштабов операции создает новые вызовы для региональной безопасности и повышает риск вовлечения других игроков в противостояние.

Таким образом, ближайшие дни могут стать определяющими для дальнейшего развития конфликта между Израилем и Ираном.

