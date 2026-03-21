Трамп виставив рахунок низці країн: інакше погрожує продовженням війни проти Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп виставив рахунок низці країн: інакше погрожує продовженням війни проти Ірану

ЗМІ пишуть про те, що Трамп запропонував купити мир із Іраном чи продовження війни

21 березня 2026, 12:40
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів – залежно від того, чи хочуть вони продовження чи зупинки війни з Іраном. Про це пише видання Nabd, посилаючись на слова оманського журналіста Салема Аль-Джахурі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними ЗМІ, президент США виставив країнам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) два варіанти: 5 трильйонів доларів – якщо хочуть, щоб війна з Іраном тривала. Або ж 2,5 трильйони доларів – якщо хочуть її зупинити.

Того ж дня Трамп заявив, що мета операції не зводиться до зміни влади в Ірані. За його словами, США діють разом із союзниками, щоб досягти своїх цілей у сфері безпеки та не втягнутися у затяжний конфлікт.

Дональд Трамп також зазначив, що спільний тиск американських та ізраїльських збройних сил завдав серйозних збитків іранській інфраструктурі, і тепер її відновлення буде вкрай складним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія намагається використати співпрацю з Іраном як інструмент тиску у війні проти України, пропонуючи США своєрідний "обмін" розвідданими. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Міністерство фінансів США ухвалило несподіване рішення на тлі тиску на глобальний енергетичний ринок – видано спеціальну ліцензію, що дозволяє реалізувати іранську нафту, яка вже знаходиться на танкерах у морі. Йдеться про сировину, яка фактично "зависла" в транзиті через санкційні обмеження. Про надання дозволу повідомив голова Мінфіну Скотт Бессент.

За його словами, захід носить строго обмежений і тимчасовий характер, проте здатний помітно вплинути на ринок. Зокрема, йдеться приблизно про 140 мільйонів барелів нафти, які можуть оперативно потрапити до світової системи постачання та частково знизити ціновий тиск.




Джерело: https://nabd.com/s/169840758-de4265/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-5-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
