Трамп виставив рахунок низці країн: інакше погрожує продовженням війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів – залежно від того, чи хочуть вони продовження чи зупинки війни з Іраном. Про це пише видання Nabd, посилаючись на слова оманського журналіста Салема Аль-Джахурі.

За даними ЗМІ, президент США виставив країнам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) два варіанти: 5 трильйонів доларів – якщо хочуть, щоб війна з Іраном тривала. Або ж 2,5 трильйони доларів – якщо хочуть її зупинити.

Того ж дня Трамп заявив, що мета операції не зводиться до зміни влади в Ірані. За його словами, США діють разом із союзниками, щоб досягти своїх цілей у сфері безпеки та не втягнутися у затяжний конфлікт.

Дональд Трамп також зазначив, що спільний тиск американських та ізраїльських збройних сил завдав серйозних збитків іранській інфраструктурі, і тепер її відновлення буде вкрай складним.

