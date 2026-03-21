Війна в Ірані посилиться ще більше: до чого готуються Ізраїль і США

Ізраїль вже не приховує, що готується суттєво наростити інтенсивність ударів по Ірану вже цього тижня. Про це заявив міністр оборони Ісраель Кац, повідомляє The Times of Israel.

Загострення на Близькому Сході. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Армія оборони Ізраїлю разом із американськими військовими значно посилить атаки проти іранських об’єктів та інфраструктури. Йдеться не лише про військові цілі, а й про системні удари по можливостях, які, як вважають у Тель-Авіві, становлять загрозу для безпеки держави.

Кац наголосив, що Ізраїль має намір діяти рішуче і без компромісів. Серед ключових завдань – ліквідація командних центрів, знищення керівництва та ослаблення стратегічного потенціалу Ірану. За його словами, кампанія триватиме доти, доки не буде повністю усунуто загрози як для Ізраїлю, так і для інтересів США в регіоні.

У Міноборони Ізраїлю підкреслюють: мова йде про довгострокову операцію, яка не завершиться до досягнення всіх поставлених військових цілей. Влада країни демонструє готовність до подальшої ескалації, незважаючи на ризики розширення конфлікту.

Аналітики зазначають, що посилення ударів може суттєво вплинути на ситуацію на Близькому Сході, де напруження й без того залишається високим. Розширення масштабів операції створює нові виклики для регіональної безпеки та підвищує ризик втягнення інших гравців у протистояння.

Таким чином, найближчі дні можуть стати визначальними для подальшого розвитку конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів – залежно від того, чи хочуть вони продовження чи зупинки війни з Іраном. Про це пише видання Nabd, посилаючись на слова оманського журналіста Салема Аль-Джахурі.



