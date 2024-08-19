Возможно, последняя возможность для мира: в США сделали заявление о ситуации на Ближнем Востоке

Последние дипломатические усилия Вашингтона по достижению соглашения о прекращении огня в Газе могут оказаться “возможно, лучшей, а может быть, и последней возможностью” для урегулирования конфликта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Reuters".

Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Госсекретарь призвал все стороны конфликта довести процесс до конца.

Переговоры по прекращению огня, которые продолжаются уже несколько месяцев, должны возобновиться на этой неделе в Каире, после двухдневной встречи в Дохе на прошлой неделе.

Блинкен подчеркнул, что США будут усиливать дипломатическое давление на переговорщиков с целью добиться прорыва к концу недели.

“Это решающий момент… Пришло время всем сказать “да” и не искать оправданий, чтобы сказать “нет”, — отметил Блинкен перед встречей с президентом Израиля Исааком Херцогом.

Несмотря на месяцы переговоров, посредникам — Катару, США и Египту — пока не удалось устранить разногласия между сторонами, и конфликт в Газе продолжается. ХАМАС обвиняет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в срыве переговоров и задержке достижения соглашения, что подвергает израильских заложников в Газе опасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ активно обсуждалось, что вскоре на Ближнем Востоке может ожидаться новый виток обострения. Связывалось это, прежде всего, с возможным ответом Ирана Израилю на убийство лидера палестинского ХАМАСа Исмаила Гании. Однако, как оказалось, ответа Ирана до сих пор не произошло. Более того, в МИД Ирана заявили, что страна ответит Израилю на убийство в "подходящее время" и "подобающим образом". Такой намек, что этого в ближайшее время может не произойти. А вчера еще появилось заявление офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Израильская делегация примет участие в переговорах с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Может ли это свидетельствовать, что ожидаемая угроза великой войны на Ближнем Востоке отступила? Что повлияло на то, что стороны заняли более умеренную позицию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



