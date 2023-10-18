Враг Израиля объявил о "дне беспрецедентного гнева"

Ливанская террористическая группировка Хезболла отреагировала на трагедию со взрывом в больнице в Секторе Газы, где было убито более 500 человек и заявило о "дне беспрецедентного гнева" против Израиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на израильское издание The Jerusalem Post.

Боевики с группировки Хезболла. Фото из открытых источников

По мнению Хезболлы, Израиль нанес ракетный удар по больнице в Секторе Газы. Подобные мнения высказывают представители Палестины и палестинской группировки ХАМАС. Например, палестинский посол в Японии Валид Али Сиам заявил, что за час до взрыва Израиль якобы совершил предупредительный звонок в больницу. Таким образом, в знак протеста против удара по больнице в Газе, Хезболла объявила 18 октября "днем беспрецедентного гнева".

"Ливанская группа Хезболла объявила, что среда будет "днем беспрецедентного гнева" против Израиля и визита президента США Джо Байдена", – пишет израильское издание The Jerusalem Post.

Ливанская группировка также призвала своих сторонников по всему миру проводить антиизраильские акции протеста.

Израиль отрицает информацию, что его армия атаковала больницу в Секторе Газы. Израильские аналитики указывают, что в больницу якобы попала боеголовка ракеты, запускаемой палестинской группировкой ХАМАС. В подтверждение этого они публикуют видео. Кроме того, эксперты указывают, что после ударов израильских ракет остаются воронки, отсутствовавшие в случае попадания в больницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США планировали взорвать более 500 ядерных бомб на территории Израиля.

Также "Комментарии" писали о после Израиля, который заявил, что ХАМАС использует оружие союзника России.