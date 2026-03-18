Главная Новости Мир Ближний Восток «Врагов ждет много сюрпризов»: министр обороны Израиля заявил об убийстве соратника Хаменеи
«Врагов ждет много сюрпризов»: министр обороны Израиля заявил об убийстве соратника Хаменеи

Без ограничений на уничтожение: ЦАХАЛ получил карт-бланш на ликвидацию иранских командиров после смерти министра разведки

18 марта 2026, 15:58
Недилько Ксения

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сделал резонансное заявление перед началом оперативного совещания в Тель-Авиве, подтвердив ликвидацию одной из ключевых фигур иранского силового блока. По его словам, в результате израильского удара был убит министр разведки и спецслужб Ирана Эсмаил Хатиб.

Эсмаил Хатиб

Хатиб занимал свой пост с 2021 года и имел репутацию доверенного лица семьи Хаменеи, оставаясь в оппозиции к "реформистским" взглядам действующего президента Масуда Пезешкиана. Израильское командование дало понять, что это всего лишь часть масштабной стратегии. "Врагов Израиля ожидает еще очень много сюрпризов", — подчеркнул Исраэль Кац в своем коротком обращении.

Помимо подтверждения успешной операции стало известно об изменении правил ведения огня для израильской армии. Теперь военные получили право самостоятельно принимать решения об уничтожении лидеров иранских сил. "Теперь израильские военные могут убивать командиров и руководителей иранских сил без получения отдельного разрешения в каждом конкретном случае", — отмечается в сообщении.

Этот шаг свидетельствует о переходе противостояния в фазу прямой ликвидации высшего руководства противника без бюрократических проволочек, что значительно повышает динамику военных действий в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальное информационное агентство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) FARS подтвердило гибель одной из самых влиятельных фигур иранского режима — Али Лариджани. Ранее об успешной ликвидации секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана в результате прицельного ракетного удара отчиталась Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).



