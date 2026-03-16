Все-таки еще одна война: где началось новое вторжение

Израильская армия начала наземную военную операцию на территории Ливана. Подразделения 91-я дивизия Армии обороны Израиля пересекли границу и вошли в приграничные районы страны для уничтожения инфраструктуры боевиков. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Армия Израиля.

По данным военных, речь идет о "ограниченной и целенаправленной наземной операции", направленной против шиитской группировки Хезболла, которую в Израиле считают ключевой угрозой для северных регионов страны. Основной задачей операции является уничтожение боевиков, их складов вооружения и укреплений.

В израильской армии уточнили, что основные цели находятся на юге Ливана, а также в районах, которые традиционно считаются опорными пунктами группировки – южных пригородах Бейрут и в долина Бекаа. Эти территории, по данным израильских военных, используются боевиками для размещения оружия, командных пунктов и ракетных установок.

Перед вводом сухопутных сил израильская армия провела серию массированных ударов по позициям противника. По сообщениям военных, артиллерия и авиация атаковали десятки целей, чтобы ослабить оборону и снизить риски для подразделений, которые продвигаются на территории Ливана.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что операция является частью более широкой оборонительной стратегии. Ее цель – создать и укрепить передовую линию безопасности вдоль северной границы Израиля.

Эскалация на ливанском направлении резко усилилась на фоне войны между Израилем и Иран. Израильские власти обвиняют поддерживаемую Тегераном "Хезболлу" в регулярных ракетных и беспилотных атаках по израильской территории. В ответ израильская армия наносит удары по объектам группировки в Ливане, что постепенно расширяет масштаб конфликта на Ближнем Востоке.

