Все йде за найгіршим для України сценарієм: на скільки затягнеться війна проти Ірану

Україна зацікавлена, щоб війна на Близькому Сході закінчилася якнайшвидше. Адже її затягування відволікає ресурси та увагу від війни в Україні. При цьому союзники Вашингтона вважають, що конфлікт на Близькому Сході повністю завершиться не раніше вересня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Axios".

Загострення на Близькому Сході. Фото: з відкритих джерел

При цьому ЗМІ зазначає, що радники та помічники президента США Дональда Трампа вважають, що інтенсивна військова операція завершиться на початку квітня – за 4-6 тижнів після свого початку.

Але чиновники у Вашингтоні та країнах-союзниках готуються до набагато тривалішої кризи. Три різні джерела в адміністрації Трампа та країнах НАТО вважають, що нестабільність на Близькому Сході та втручання США у справи Ірану можуть тривати до вересня, навіть якщо війна перейде у конфлікт низької інтенсивності.

Ізраїль зі свого боку повідомив журналістам, що планує щонайменше ще три тижні атак на тисячі додаткових цілей в Ірані.

Анна Келлі, заступник прес-секретаря Білого дому, наголосила, що операція "Епічна лють" є результатом "багатьох місяців ретельного планування", при цьому президенту були надані "широкі можливості", і він врахував думки всіх своїх високопосадовців, приймаючи остаточне рішення.

При цьому вона відмовилася давати свою оцінку можливій тривалості бойових дій на Близькому Сході.

