logo_ukra

BTC/USD

73851

ETH/USD

2279.82

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Все йде за найгіршим для України сценарієм: на скільки затягнеться війна проти Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Все йде за найгіршим для України сценарієм: на скільки затягнеться війна проти Ірану

Союзники США не очікують швидкого завершення конфлікту з Іраном

16 березня 2026, 14:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна зацікавлена, щоб війна на Близькому Сході закінчилася якнайшвидше. Адже її затягування відволікає ресурси та увагу від війни в Україні. При цьому союзники Вашингтона вважають, що конфлікт на Близькому Сході повністю завершиться не раніше вересня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Axios".

Все йде за найгіршим для України сценарієм: на скільки затягнеться війна проти Ірану

Загострення на Близькому Сході. Фото: з відкритих джерел

При цьому ЗМІ зазначає, що радники та помічники президента США Дональда Трампа вважають, що інтенсивна військова операція завершиться на початку квітня – за 4-6 тижнів після свого початку.

Але чиновники у Вашингтоні та країнах-союзниках готуються до набагато тривалішої кризи. Три різні джерела в адміністрації Трампа та країнах НАТО вважають, що нестабільність на Близькому Сході та втручання США у справи Ірану можуть тривати до вересня, навіть якщо війна перейде у конфлікт низької інтенсивності.

Ізраїль зі свого боку повідомив журналістам, що планує щонайменше ще три тижні атак на тисячі додаткових цілей в Ірані.

Анна Келлі, заступник прес-секретаря Білого дому, наголосила, що операція "Епічна лють" є результатом "багатьох місяців ретельного планування", при цьому президенту були надані "широкі можливості", і він врахував думки всіх своїх високопосадовців, приймаючи остаточне рішення.

При цьому вона відмовилася давати свою оцінку можливій тривалості бойових дій на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ізраїльська армія розпочала наземну військову операцію на території Лівану. Підрозділи 91-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю перетнули кордон і увійшли до прикордонних районів країни для знищення інфраструктури бойовиків. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.axios.com/2026/03/16/trump-iran-war-escalation
Теги:

Новини

Всі новини