Все ж таки ще одна війна: де почалося нове вторгнення

Ізраїльська армія розпочала наземну військову операцію на території Лівану. Підрозділи 91-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю перетнули кордон і увійшли до прикордонних районів країни для знищення інфраструктури бойовиків. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Армія Ізраїлю.

За даними військових, йдеться про "обмежену і цілеспрямовану наземну операцію", спрямовану проти шиїтського угруповання Хезболла, яке в Ізраїлі вважають ключовою загрозою для північних регіонів країни. Основним завданням операції є знищення бойовиків, їх складів озброєння та укріплень.

В ізраїльській армії уточнили, що основні цілі знаходяться на півдні Лівану, а також у районах, які традиційно вважаються опорними пунктами угруповання – південних передмістя Бейрут та долина Бекаа. Ці території, за даними ізраїльських військових, використовуються бойовиками для розміщення зброї, командних пунктів та ракетних установок.

Перед введенням сухопутних сил ізраїльська армія провела серію масованих ударів по позиціях супротивника. За повідомленнями військових, артилерія та авіація атакували десятки цілей, щоб послабити оборону та знизити ризики для підрозділів, що просуваються на території Лівану.

У ЦАХАЛу наголошують, що операція є частиною ширшої оборонної стратегії. Її мета – створити та зміцнити передову лінію безпеки вздовж північного кордону Ізраїлю.

Ескалація на ліванському напрямі різко посилилася на тлі війни між Ізраїлем та Іраном. Ізраїльська влада звинувачує підтримувану Тегераном "Хезболлу" в регулярних ракетних і безпілотних атаках ізраїльської території. У відповідь ізраїльська армія завдає ударів об'єктам угруповання в Лівані, що поступово розширює масштаб конфлікту на Близькому Сході.

