Всемирный банк направит замороженные средства на помощь Афганистану

Всемирный банк планирует передать до 500 миллионов долларов из замороженного фонда помощи Афганистану, но эти средства обходят вниманием десятки тысяч работников государственного сектора. Также ситуация усложняется из-за санкций США. Об этом сообщает Reuters.

Мать делает покупки с детьми на рынке в Кабуле, Афганистан - Reuters

Члены совета неформально встретятся во вторник 30 ноября, чтобы обсудить предложение, озвученное чиновниками США и ООН, по перенаправлению средств из Трастового фонда восстановления Афганистана (ARTF), который имеет общую сумму 1,5 миллиарда долларов.

39 миллионов жителей Афганистана столкнулись с зимним дефицитом продовольствия и ростом бедности спустя три месяца после того, как "Талибан" захватил власть. Афганские эксперты утверждают, что помощь может улучшить ситуацию, но остаются большие пробелы, в частности, как привлечь средства в Афганистан, учитывая санкции США, а также отсутствие сосредоточенности на государственных служащих государства.

Денежные средства пойдут в основном на удовлетворение неотложных потребностей в медицине в Афганистане, где менее 7% населения вакцинировано против коронавируса.

Пока деньги не будут покрывать зарплаты учителям и представителям других профессий, что может ускорить крах системы государственного образования, здравоохранения и социальных услуг Афганистана. Сотни тысяч работников, которые месяцами не получали зарплату, могут перестать появляться на своих рабочих местах и присоединиться к массовому выезду из страны.

Всемирный банк не будет контролировать средства после перевода в Афганистан. Представитель США подчеркнул, что ЮНИСЕФ и другие агентства-получатели будут иметь "собственный контроль" над ситуацией .

Как сообщали ранее "Комментарии", после того, как к власти пришли талибы, экономика Афганистана оказалась в состоянии свободного падения.

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