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Всемирный банк направит замороженные средства на помощь Афганистану

Деньги в первую очередь пойдут на вакцинацию населения

сегодня, 11:05
Автор:

Карина Ожерельева
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Всемирный банк планирует передать до 500 миллионов долларов из замороженного фонда помощи Афганистану, но эти средства обходят вниманием десятки тысяч работников государственного сектора. Также ситуация усложняется из-за санкций США. Об этом сообщает Reuters.

Всемирный банк направит замороженные средства на помощь Афганистану

Мать делает покупки с детьми на рынке в Кабуле, Афганистан - Reuters

Члены совета неформально встретятся во вторник 30 ноября, чтобы обсудить предложение, озвученное чиновниками США и ООН, по перенаправлению средств из Трастового фонда восстановления Афганистана (ARTF), который имеет общую сумму 1,5 миллиарда долларов.

39 миллионов жителей Афганистана столкнулись с зимним дефицитом продовольствия и ростом бедности спустя три месяца после того, как "Талибан" захватил власть. Афганские эксперты утверждают, что помощь может улучшить ситуацию, но остаются большие пробелы, в частности, как привлечь средства в Афганистан, учитывая санкции США, а также отсутствие сосредоточенности на государственных служащих государства.

Денежные средства пойдут в основном на удовлетворение неотложных потребностей в медицине в Афганистане, где менее 7% населения вакцинировано против коронавируса.

Пока деньги не будут покрывать зарплаты учителям и представителям других профессий, что может ускорить крах системы государственного образования, здравоохранения и социальных услуг Афганистана. Сотни тысяч работников, которые месяцами не получали зарплату, могут перестать появляться на своих рабочих местах и присоединиться к массовому выезду из страны.

Всемирный банк не будет контролировать средства после перевода в Афганистан. Представитель США подчеркнул, что ЮНИСЕФ и другие агентства-получатели будут иметь "собственный контроль" над ситуацией .

Как сообщали ранее "Комментарии", после того, как к власти пришли талибы, экономика Афганистана оказалась в состоянии свободного падения.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/exclusive-world-bank-works-redirect-frozen-funds-afghanistan-humanitarian-aid-2021-11-29/
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