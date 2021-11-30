Всемирный банк направит замороженные средства на помощь Афганистану

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Карина Ожерельева
Всемирный банк планирует передать до 500 миллионов долларов из замороженного фонда помощи Афганистану, но эти средства обходят вниманием десятки тысяч работников государственного сектора. Также ситуация усложняется из-за санкций США. Об этом сообщает Reuters.
Мать делает покупки с детьми на рынке в Кабуле, Афганистан - Reuters
Члены совета неформально встретятся во вторник 30 ноября, чтобы обсудить предложение, озвученное чиновниками США и ООН, по перенаправлению средств из Трастового фонда восстановления Афганистана (ARTF), который имеет общую сумму 1,5 миллиарда долларов.
39 миллионов жителей Афганистана столкнулись с зимним дефицитом продовольствия и ростом бедности спустя три месяца после того, как "Талибан" захватил власть. Афганские эксперты утверждают, что помощь может улучшить ситуацию, но остаются большие пробелы, в частности, как привлечь средства в Афганистан, учитывая санкции США, а также отсутствие сосредоточенности на государственных служащих государства.
Денежные средства пойдут в основном на удовлетворение неотложных потребностей в медицине в Афганистане, где менее 7% населения вакцинировано против коронавируса.
Пока деньги не будут покрывать зарплаты учителям и представителям других профессий, что может ускорить крах системы государственного образования, здравоохранения и социальных услуг Афганистана. Сотни тысяч работников, которые месяцами не получали зарплату, могут перестать появляться на своих рабочих местах и присоединиться к массовому выезду из страны.
Всемирный банк не будет контролировать средства после перевода в Афганистан. Представитель США подчеркнул, что ЮНИСЕФ и другие агентства-получатели будут иметь "собственный контроль" над ситуацией .
Как сообщали ранее "Комментарии", после того, как к власти пришли талибы, экономика Афганистана оказалась в состоянии свободного падения.
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