Введет ли Трамп солдат США в Иран: у него на столе сегодня три варианта

Главными победителями нынешней ситуации в Иране выглядят Израиль и Россия. Первый из-за разрушения иранской экономики и объединения всего арабского мира против Ирана. Вторая – из-за роста цен на нефть. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что логика действий руководства Ирана очень проста: сохранить режим. Венесуэльский сценарий выглядит сейчас как почти фантастический. В отличие от Венесуэлы, иранский режим был и слишком идеологизирован и в отличие от Венесуэлы, правящая верхушка во многом верила и верит в свою идеологию. Без внешнего вмешательства (наземная операция и свержение режима с последующими массовыми чистками) сейчас представить себе падение режима довольно сложно. Следовательно, можно говорить, что те, кто принимал решение о короткой войне или выходили из ложных разведданных или руководствовались волюнтаристскими мотивами.

"Трамп имеет три ключевых варианта. Первая: в течение месяца сломать режим благодаря авиаударам (вероятность низкая). Второй: в течение месяца уничтожить львиную долю экономического потенциала Ирана и объявить победу, правда, иранский режим также объявит свою победу (пока это наиболее вероятный вариант, несмотря на политические риски, как внутренние в США, так и имидже в целом). Третий: начать наземную операцию. Этот вариант будет принят в том случае, если военное командование и армия заверят Трампа, что война будет короткой", – отметил политолог.

Вадим Денисенко отмечает, что эта война была начата Трампом по трем главным причинам: получить контроль над нефтегазовой отраслью Ирана, благодаря этому выйти из сильной позиции на переговоры с Китаем и для улучшения политического рейтинга. Для решения этих вопросов требуется первый или третий варианты. И здесь нужно еще раз подчеркнуть: на кону стоит имидж США на Ближнем Востоке в том числе и в этой части света вообще.

